Jan Boskamp onthult clubvoorkeur Valentijn Driessen

Valentijn Driessen is een groot fan van Feyenoord, zo onthult Jan Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. De voormalig middenvelder stelt dat de journalist van De Telegraaf ‘altijd’ aanwezig is als hij naar Feyenoord gaat kijken.

Bij de opnames van de podcastaflevering van Boskamp & Kleine Gijp van deze week waren er journalisten van De Telegraaf aanwezig, zo legt Nicky van der Gijp uit aan het begin van de aflevering. “Dan heb je geluk dat je Valentijn niet hebt meegenomen, want die mocht niet naar binnen”, stelt Boskamp direct.

LEES OOK: Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Die opmerking zorgt voor verbazing bij Van der Gijp. “Maar dat is toch een Feyenoorder, Valentijn?”, vraagt hij zich af. “Honderd procent”, beaamt Boskamp. “Hij zegt wel van niet, maar hij is echt een Feyenoorder, ik zweer het je. Dat meen ik echt”, benadrukt de oud-voetballer. Van der Gijp gelooft Boskamp direct, vooral doordat Driessen altijd over Ajax ‘zit te zeiken’. “Maar nou heeft hij ook een beetje bij ons lopen zeiken”, doelt Boskamp op de kritiek van Driessen op het spel van Feyenoord onder Robin van Persie.

LEES OOK: Van Persie verbant 'kei- en keiharde' speler uit angst van trainingsveld

Driessen zit altijd bij Feyenoord

Desondanks weet Boskamp zeker dat Driessen de club uit Rotterdam-Zuid een warm hart toedraagt. “Als ik ga kijken, weet ik dat hij er ook is. Ook als ik een keer buitenshuis ga kijken, zit hij er ook. Het is een stille liefhebber”, weet de voormalig middenvelder. “We moeten het niet verklappen aan de mensen, maar eigenlijk is Valentijn gewoon een ontzettende Feyenoorder”, voegt Van der Gijp eraan toe. “Goed is dat, ik denk dat die Ajacieden er helemaal gek van worden”, voegt de podcaster eraan toe, terwijl Boskamp begint te lachen. “Ik denk dat ze het al weten”, antwoordt de oud-prof. “Stiekem wel”, besluit Van der Gijp.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Feyenoord. "Frank Arnesen stuurde me weg, bizar." 🔗

👉 Feyenoord gaat een flinke zak geld binnenhalen: "Te Kloese kan zestig miljoen euro cashen." 🔗

👉 Hans Kraay junior ziet opvallende ontwikkeling bij Robin van Persie: "Jij gelooft me niet, maar..." 🔗

👉 Uitstekend nieuws voor Feyenoord: een belangrijke pion gaat zijn contract met een jaar verlengen. 🔗

👉 In-Beom Hwang schittert op het middenveld en probeert zich nu ook buiten de lijnen van waarde te maken. 🔗