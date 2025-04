'Feyenoord heeft betere selectie dan Ajax, maar speelt betonvoetbal'

Valentijn Driessen schat veel spelers van Feyenoord hoger in dan hun collega’s van Ajax. De analist lijkt daarmee van mening dat Ajax, na PSV en Feyenoord, qua kwaliteit de derde selectie van Nederland heeft. Toch stevent Ajax af op de landstitel. Een knappe prestatie, moet hij samen met clubwatcher Mike Verweij erkennen.

“Individueel schat ik veel spelers van Feyenoord hoger in dan die van Ajax. Ajax is wel een goed team, maar ik ben niet van veel spelers weg”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De journalist noemt wat voorbeelden van spelers die hem wel kunnen bekoren. “Mika Godts vind ik een leuke speler om te zien, Steven Berghuis en Bertrand Traoré ook wel. Van Anton Gaaei word ik nog steeds niet warm of koud. Iedereen roept dat Josip Sutalo geweldig is, maar die maakt elke wedstrijd twee fouten die desastreus kunnen zijn.”

Verweij noemt de vermoedelijke landstitel ‘heel knap’ en noemt wat spelers op die zich onder Francesco Farioli hebben ontwikkeld. “Kenneth Taylor had vorig jaar een heel slecht seizoen; Jorrel Hato was al heel erg goed. Die maakt wel stappen, maar dat is ook een natuurlijke ontwikkeling. Anton Gaaei en Josip Sutalo doen het beter dan vorig seizoen. Ahmetcan Kaplan is fit en speelde zondag ook wel goed”, doelt Verweij op de moeizame zege van Ajax op Willem II (1-2). “Het is dus wel knap wat er gebeurt. Ik denk dat ze ‘m wel geknepen hebben. Winnen bij Willem II was belangrijk om kampioen te worden.”

'Feyenoord speelt betonvoetbal'

En Feyenoord dan? Volgens Driessen heeft Robin van Persie dus wel goede spelers tot zijn beschikking, maar laat het veldspel nog veel te wensen over. Hij vindt Ajax leuker voetballen dan Feyenoord. Van Persie liet zijn vorige club sc Heerenveen beter voetballen, vindt de chef voetbal. “Bij Heerenveen was het een geweldig experiment en ik had dolgraag gezien dat hij het experiment had doorgezet bij Feyenoord, met veel betere spelers. Ik denk dat dat wel kan. Maar het lijkt meer op betonvoetbal dan het voetbal dat Feyenoord zou kunnen en moeten spelen. Tegen Fortuna Sittard zaten we, met name in de eerste maar ook in de tweede helft, naar niks te kijken.”

