Jans drijft de spot met Farioli: 'Ik kruip even in zijn rol'

FC Utrecht-trainer Ron Jans volgt het voorbeeld van Francesco Farioli, na de 3-1 overwinning op FC Groningen. De trainer wil niet zeggen dat de vierde plek in de Eredivisie al binnen is en verwijst daarbij op een ludieke manier naar Ajax-trainer Farioli.

FC Utrecht is bezig aan een verrassend goed seizoen. De ploeg van Jans staat op de vierde plaats en heeft na de overwinning op FC Groningen van zondagmiddag zelfs nog uitzicht op plek drie, waar Feyenoord op slechts drie punten afstand bivakkeert. Plek drie in geeft recht op voorrondes voor de Champions League, van volgend seizoen. Plek vier betekent voorronde Europa League.

ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten vraagt Jans na afloop van het gewonnen duel met FC Groningen: “Die vierde plaats, die gaat toch niet meer in gevaar komen?” Jans slaakt een diepe zucht en verschuilt zich achter de wijsheid van een andere Eredivisie-trainer: "Ik kruip even in de rol van Farioli. Nog vijf battles to go.”

Jans doelt op de uitspraken van Farioli, die met een ruime voorsprong bovenaan de Eredivisie steeds maar niet wil praten over het kampioenschap met Ajax. Jans vervolgt: “Nee, we hebben het steeds meer in eigen hand. Het is heel interessant wat AZ en Twente vandaag gaan doen. Het komt steeds dichterbij, alleen het is nog lang niet zeker. We moeten nog naar Twente toe, volgende week is Ajax hier, dus we gaan nog niet zeggen dat we het al gehaald hebben.”

De trainer van Utrecht gaf al eerder aan enthousiast te zijn over de manier waarop Farioli zich in de media presenteert. Jans doelde daarbij op de wijze waarop de Italiaan praat over zijn spelersmateriaal. "Ik wil ook zo zijn", gaf hij toe in ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

