Ultieme revanche bij FC Utrecht: Jans ziet veelbesproken speler stiltegebaren maken naar eigen fans

heeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op fraaie wijze revanche genomen voor zijn slechte optreden bij FC Utrecht vorige week. De linksback werd zeven dagen geleden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog voor het rustsignaal naar de kant gehaald en was daar allesbehalve blij mee. Ondanks zijn slechte beurt én woeste reactie verscheen hij tegen FC Groningen ‘gewoon’ weer aan de aftrap. Sterker nog: hij opende al na acht minuten op schitterende wijze de score.

FC Utrecht is bezig aan een verrassend goed seizoen. De Domstedelingen doen bij een overwinning op FC Groningen nog altijd mee om de derde plaats en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. El Karouani heeft een belangrijk aandeel in de goede prestaties van FC Utrecht. De linksback kwam tot zondagmiddag 28 keer in actie in de Eredivisie en was al goed voor één goal en zeven assists. Op bezoek bij Go Ahead Eagles beleefde hij echter een dramatische middag. FC Utrecht keek al binnen twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan en bij beide doelpunten was Oliver Antman de aangever. Pijnlijk voor El Karouani, want de Fin was zijn directe tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

Jans zag dat El Karouani geen moment grip kreeg op Antman en besloot hem na veertig minuten voetballen naar de kant te halen. De back was niet de enige die vroegtijdig werd gewisseld. Alonzo Engwanda werd eveneens geslachtofferd. De middenvelder kon zijn wissel echter een stuk beter hebben dan El Karouani. De vleugelverdediger reageerde woedend op het besluit van Jans en wilde niemand van de technische staf een hand geven. El Karouani nam pisnijdig plaats op de bank en op televisie waren vervolgens enkele scheldwoorden luid en duidelijk te horen. De wissels van Jans pakten - extra pijnlijk voor El Karouani - goed uit, want FC Utrecht knokte zich nog vóór de rust terug van een 2-0 achterstand.

Ultieme revanche

Zeven dagen later verscheen de linksback echter ‘gewoon’ weer aan de aftrap bij FC Utrecht. El Karouani betaalde het vertrouwen van Jans terug met een schitterend doelpunt. De linkspoot mocht na acht minuten aanleggen voor een vrije trap op de rand van de zestien van FC Groningen. Zijn inzet eindigde in eerste instantie in de muur, maar in de rebound schoot hij de bal op overtuigende wijze in het dak van het doel. De nodige emoties kwamen vervolgens los. El Karouani hield een vinger voor zijn lippen terwijl hij een sprint trok richting de tribunes, waarmee hij de mensen duidelijk het zwijgen wilde opleggen. Jans zag het met een glimlach gebeuren.

Souffian El Karouani met een 𝐯𝐞𝐫𝐰𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 uithaal ☄️#utrgro — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025

