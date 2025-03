Jans komt met ode aan Farioli, andere tafelgast steekt zijn duim op

Ron Jans is enthousiast over de manier waarop Francesco Farioli zich profileert in de media. De trainer van FC Utrecht neemt graag een voorbeeld aan zijn collega van Ajax. “Ik wil ook zo zijn”, zegt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie.

Bij het voetbalpraatprogramma wordt nog even teruggeblikt op de kansloze nederlaag van Ajax tegen Eintracht Frankfurt (4-1) in de Europa League. Farioli voerde liefst tien wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het thuisduel met Eintracht (1-2 nederlaag). Michael van Praag, die nog niet zo lang geleden voorzitter was van de raad van commissarissen van Ajax, zegt begrip te hebben voor de keuze.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb er wel begrip voor dat er aan bepaalde spelers rust wordt gegeven. Hij probeert in de competitie zo goed mogelijk te presteren”, legt Van Praag uit. “Je moet nooit iets een B-team noemen. Een trainer doet dat ook niet, dat doen wij, dat doet de buitenwacht.”

LEES OOK: Michael van Praag laat zich uit over Ajax, Ron Jans reageert vol ongeloof: 'Dat past toch niet?'

Jans zegt dat hij ‘warm wordt’ als hij Farioli ziet praten over zijn spelers. “Hij laat ze totaal niet vallen en steunt ze. Hij heeft er een team van gemaakt, ze werken keihard voor elkaar, je hoort niemand zeuren, jeugdspelers krijgen de kans. Tegen Frankfurt was het geen rouleren meer, dit was te veel, maar goed. Ik wil ook zo zijn.” Van Praag steekt goedkeurend zijn duim op tijdens het betoog van Jans.

Ron Jans waardeert hoe Francesco Farioli spreekt over zijn spelers 🗣️



"Zo wil ik ook zijn."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk.