Michael van Praag laat zich uit over Ajax, Ron Jans reageert vol ongeloof: 'Dat past toch niet?'

Ron Jans heeft zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN met ongeloof gereageerd op een aantal uitspraken van Michael van Praag over Ajax. Van Praag, die nog niet zo lang geleden voorzitter was van de raad van commissarissen van Ajax, vertelde dat in de Johan Cruijff ArenA bij aanvang van het seizoen de tweede plek als doelstelling is geformuleerd. De voormalig bestuurder gaf daarbij aan dat het niet uitmaakt op welke wijze dat doel wordt behaald. Jans kan er echter met zijn hoofd niet bij dat de recordkampioen weigert te zeggen voor het kampioenschap te gaan.

Ajax stevent momenteel af op de eerste landstitel sinds 2022. Wie dat bij aanvang van het seizoen had gezegd, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Amsterdammers eindigden vorig seizoen immers nog op gigantische achterstand van kampioen PSV en ook nummer twee Feyenoord. In de persoon van Francesco Farioli werd een hoofdtrainer aangesteld die vooral vanuit de controle speelt. Het spel van Ajax is dit seizoen in de meeste wedstrijden dan ook niet om aan te zien, maar daar is het de raad van commissarissen ook niet om te doen. Dat vertelde Van Praag zondag in Goedemorgen Eredivisie. “Ik zit niet meer in de raad van commissarissen, dus ik kan vrijuit praten. Maar toen ik er nog wel in zat, was de enige opdracht die wij gegeven hadden: tweede worden. Hoe dan ook”, zo vertelde de voormalig bestuurder van Ajax.

Dat is overigens wel een opvallende uitspraak, want Farioli heeft meermaals benadrukt dat vanaf het begin van dit seizoen een eindklassering in de top drie het doel is. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, de nummer drie moet zich via de voorrondes zien te kwalificeren voor het miljardenbal. “Weet je wat het is jongens: we hebben twee jaar geen Champions League-inkomsten gehad, maar wel de uitgaven die bij de Champions League horen. Salarissen en dat soort dingen. Ajax moet altijd de jaarcijfers presenteren en iedereen weet hoe een ongelooflijke, ook financieel, vrije val Ajax heeft gemaakt. Dan gaat het wat mij betreft niet om mooi voetbal spelen, maar dan móéten we tweede worden”, aldus Van Praag, die het huidige seizoen ziet als ‘een tussenjaar’.

Reactie supporters van Ajax

Het besef dat resultaat dit seizoen heilig is in de Johan Cruijff ArenA, is ook neergedaald op de supporters van Ajax. “Wat ik zo mooi vind is dat onze supporters, die normaal gesproken meteen klaarstaan om een speler uit te fluiten, hebben begrepen dat ze het team naar de tweede plek moeten schreeuwen en steunen. De relatie tussen de leiding van de supportersgroepen en Ajax is heel goed. Dat zeggen ze zelf. Ik ben ook bij die besprekingen geweest en zij begrijpen ook dat we nu gewoon even met de tanden op elkaar moeten accepteren dat het gaat zoals het is. We hebben ook niet het materiaal om het mooie voetbal te spelen dat we gewend zijn en men accepteert dat. En dat vind ik prachtig. Maar ik verwacht wel dat als wij op deze manier blijven voetballen, dus de komende jaren, het niet meer wordt geaccepteerd”, zo waarschuwt Van Praag alvast. “Dat zou ik ook niet accepteren. Maar we zitten nu op koers voor die tweede plaats. Je weet nog niet hoe het afloopt, maar dat is echt de doelstelling. En als we die halen, dan is wat mij betreft, en ik denk wat iedereen en ook Alex (Kroes, red.) betreft, het seizoen geslaagd.”

Jans schiet in de lach

Volgens Van Praag is het ‘daarna’ zaak om te gaan bouwen aan wat iedereen ‘graag’ ziet: mooi voetbal. Jans hoort het verhaal van de voormalig Ajax-bestuurder met een glimlach aan. De trainer van FC Utrecht moet duidelijk even wennen aan de huidige realiteit in Amsterdam. “Het heeft natuurlijk alles te maken met het seizoen hiervoor, dat natuurlijk dramatisch was. Dan moet je presteren. Alleen ik vraag me af als je zegt: we móéten tweede worden, of de kans dan groter is dat je eerste of tweede wordt dan als je het anders formuleert. Want als je iets moet, wil het niet zeggen dat je het ook haalt”, zo zei Jans. Van Praag begreep wat de trainer van FC Utrecht daarmee wilde zeggen, maar herhaalde dat het écht het doel is om tweede te worden. Gebeurt dat niet, dan zou dat volgens Van Praag ‘echt een ramp’ zijn. Jans kon er echter met zijn hoofd niet bij. “Maar Ajax dat zegt: we moeten tweede worden. Dat past toch niet bij het imago van de club. Ik begrijp het nu wel, maar naar de toekomst toe wil je kampioen worden toch?”

Dat is inderdaad zo, bevestigde Van Praag, maar hij benadrukte tevens dat het over ‘nu’ gaat. “Het zou wel heel erg pedant zijn als je gaat roepen dat we kampioen moeten worden als je ziet waar we vandaan komen. Als wij als Ajax zeggen dat we kampioen moeten worden, worden we meteen weer als arrogant neergezet.” Volgens Jans past dat echter bij Ajax. “Er is één club die arrogant mag zijn”, aldus Jans. Volgens Van Praag gaat men in Amsterdam vanaf volgend seizoen ook weer roepen dat Ajax kampioen moet worden. “Ik ben nu heel erg blij dat we heel bescheiden hebben gezegd dat we tweede moeten worden. En het is trouwens ook respect naar PSV, want je moet natuurlijk wel reëel zijn. PSV heeft, in mijn optiek, het beste elftal van Nederland. Dat zij nu zo’n terugval hebben gehad, had niemand verwacht en dat gun ik ze ook niet, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar dan is het wel heel erg raar als je met zo’n team als PSV in je competitie gaat roepen dat we kampioen moeten worden. Dat is onzin”, zo klonk het.

Michael van Praag benadrukt de doelstelling van Ajax in 'tussenjaar': directe plaatsing voor Champions League.



"Ook met respect naar PSV is het veel chiquer als je zegt: in elk geval tweede worden" — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2025

