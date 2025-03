Farioli blijft verbazen en zorgt voor bijzondere taferelen in de kleedkamer van Ajax

Het voelt door de afstraffing in Frankfurt alweer als een lange tijd geleden, maar slechts een paar weken terug knokte een tiental Ajacieden zich via de verlenging ten koste van Union Sint-Gillis naar de achtste finales van de Europa League. De wijze waarop Ajax, ondanks de vroege 0-2 achterstand én rode kaart van Davy Klaassen, het gevecht aanging met de Belgen, maakte indruk op Francesco Farioli. De trainer liet dat blijken door in de kleedkamer allemaal bouwvakkershelmen neer te leggen, zo vertelt .

Het Europese avontuur van Ajax kwam door een fikse nederlaag tegen Eintracht Frankfurt (4-1) pijnlijk ten einde, maar de technisch staf en spelers zullen er toch met een goed gevoel op terugkijken. De campagne begon al eind juli, want de Amsterdammers moesten zich door de vijfde plaats in de Eredivisie in het afgelopen seizoen via meerdere voorrondes zien te verzekeren van een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Er volgde al vroeg een absoluut hoogtepunt, namelijk de strafschoppenserie tegen Panathinaikos. Daarin groeide Pasveer uit als held. De doelman pakte liefst vijf strafschoppen.

Daardoor hangt er in de gang van trainingscomplex De Toekomst nu een foto van Pasveer uit de strafschoppenreeks tegen de Grieken. “Het doet iets, zo’n herinnering. Het is leuk dat de staf aan zulke details denkt”, zo vertelt Pasveer in gesprek met de Volkskrant. Het zou niet bij één memorabele avond blijven voor Ajax. De Amsterdammers namen het in de tussenronde van de Europa League op tegen Union Sint-Gillis. Na een keurige 0-2 zege in de heenwedstrijd leek plaatsing voor de achtste finales een formaliteit, maar niets bleek minder waar. Union Sint-Gillis overdonderde Ajax in de Johan Cruijff ArenA, kwam snel op 0-1 en na de rode kaart voor Klaassen zelfs op 0-2. Een tiental Ajacieden bungelde aan de rand van de afgrond, maar knokte zich uiteindelijk toch naar een ticket voor de achtste finales.

Farioli kwam vervolgens met een ludiek gebaar. “Onlangs lag op ieders plek een bouwvakkershelm, met de naam erop en de datum van de thuiswedstrijd tegen Union. Warriors, noemde Farioli ons. Soms doe je figuurlijk de helm op en ga je de strijd aan”, vertelt Pasveer daarover. “Het stelt niets voor, maar iedereen zat tijdens die meeting met die helm op. Dat is toch lachen. Farioli is een goede trainer in alle facetten, zowel de menselijke kant als in het voetbal. Hij heeft een duidelijke visie en is heel enthousiast. Het is fijn werken met hem, ondanks dat hij jonger is dan ik. En de stafleden zijn relaxte gasten, die ook in zijn voor een dolletje. Op de werkvloer probeert Farioli iedereen erbij te betrekken. Hij probeert er één familie van te maken”, zo klinkt het.

Blessure

Ajax en Pasveer plaatsten zich ondanks de 1-2 nederlaag tegen Union Sint-Gillis voor de achtste finales van de Europa League. Daarin wachtte een tweeluik met Eintracht Frankfurt. De heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA mondde uit in een enorme teleurstelling voor Pasveer. Hij liep al vroeg een liesblessure op, die hem weken aan de kant houdt. “De pijn van de blessure zit hem in het feit dat ik juist in deze fase alles wil spelen en alles in de hand wil hebben”, aldus de sluitpost.

