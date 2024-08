Ajax door na krankzinnige penaltyserie: 34 strafschoppen, 5 reddingen Pasveer, Gaaei is de held

Ajax heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de play-offronde van de Europa League. Via een krankzinnige penaltyserie wisten de Amsterdammers te winnen van Panathinaikos. In de reguliere speeltijd won Panathinaikos met 0-1 via een laat doelpunt, waardoor de twee ploegen over twee wedstrijden op gelijke hoogte stonden. De verlenging leverde geen doelpunten op, dus moest er een penaltyserie aan te pas komen. In de laatste voorronde moet Ajax zien af te rekenen met Jagiellonia Bialystok, anders gaat het de Conference League in.

In de penaltyserie misten Brian Brobbey (2 keer), Bertrand Traoré en Youri Baas voor Ajax, maar door vijf reddingen van Remko Pasveer werden die missers Ajax niet fataal. Uiteindelijk werden er liefst 34 (!) penalty's genomen en velde. Na een misser van Tonny Vilhena kon Anton Gaaei het vonnis vellen. Bizar was dat Ajax liefst vier matchpoints onbenut liet, voordat het eindelijk de wedstrijd besliste.

Trainer Francesco Farioli startte met hetzelfde elftal als in de uitwedstrijd tegen Panathinaikos vorige week donderdag om de 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen. Dat betekende na de vele wijzigingen in de wedstrijd tegen SC Heerenveen van afgelopen zondag (1-0 winst) wederom een half dozijn wijzigingen. Jordan Henderson was wederom de aanvoerder en internationals Steven Bergwijn en Brian Brobbey startten op de bank. Bij Panathinaikos was er één wijziging ten opzichte van vorige week: aanvoerder Fotis Ioannidis startte in de basis waar hij vorige week nog op de bank moest beginnen na een blessure.

Ajax startte sterk met een kans voor Kian Fitz-Jim in de eerste minuut, maar daarna was het lang Panathinaikos dat het initiatief had. Het kreeg enkele kansjes en Ajax ontsnapte aan een doelpunt en een penalty toen Jorrel Hato met een ultieme sliding onnodig balverlies van Youri Baas moest corrigeren. Nadat de Griekse storm was gaan liggen nam Ajax het initiatief over en kreeg het een aantal goede mogelijkheden, met name voor Chuba Akpom. Het gevaarlijkste moment voor rust was echter van Steven Berghuis, die van buiten het strafschopgebied de bal met een prachtige knal op de lat boven doelman Bartlomiej Dragowski knalde.

Na rust leken beide teams wat voorzichtiger dan voor rust. Panathinaikos hield Ajax verder van het doel en de Amsterdammers kregen wat minder grip op het duel. In de 56e minuut kreeg Panathinaikos een grote kans om de score te openen, maar Remko Pasveer was op tijd uit zijn doel om de grote kans voor Filip Djuricic onschadelijk te maken. Vlak voor tijd, in de 89e minuut, kreeg Ajax de grootste kans van de tweede helft toen Mika Godts de bal tegen de binnenkant van de paal schoot. Dat was een dure misser, want 30 seconden later lag de bal in het net achter Pasveer. Henderson wilde de bal weg werken, maar raakte de net ingevallen Tonny Vilhena. Daardoor kwam de bal voor de voeten van Tetê, die onberispelijk raak schoot: 0-1. Dat betekende dat er verlengd ging worden.

In de eerste helft van de verlenging werd een doelpunt van Bertrand Traoré afgekeurd wegens hinderen van de keeper en was Tetê dicht bij een doelpunt na onnodig balverlies van Branco van den Boomen op het middenveld. In de tweede helft van de verlenging gebeurde er nagenoeg niks voor beide doelen waardoor de strafschoppenserie onvermijdbaar was. In die serie nam Ajax de strafschoppen minder slecht dan de Grieken. Ajax miste vier strafschoppen, Panathinaikos vijf. Door de zege houdt Ajax zicht op de groepsfase van de Europa League.

