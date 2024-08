Vilhena gebaart naar Ajax-publiek na rake penalty

heeft, na het benutten van zijn penalty in de strafschoppenserie tijdens Ajax - Panathinaikos, nog even zijn gram gehaald. De middenvelder, die vroeger bij Feyenoord speelde, werd een deel van de wedstrijd uitgefloten en uitgescholden. Nadat Vilhena zijn penalty had benut, deed hij zijn wijsvinger voor zijn mond, om een 'ssh'-gebaar te maken.

Ajax won vorige week met 0-1 in Griekenland en kende dus een goede uitgangspositie. Lange tijd leken de Amsterdammers daar donderdag van te profiteren, tot in de laatste minuut van de wedstrijd Tetê alsnog de 0-1 aantekende, waardoor het over twee wedstrijden gelijkstond. In de verlenging werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen uitkomst moesten brengen.

Vilhena, die tussen 2012 en 2019 voor de hoofdmacht van Feyenoord uitkwam, kwam in de 82ste minuut het veld in. De middenvelder werd gelijk uitgefloten en er werden dingen als 'Vilhena kakkerlak' en 'Het zijn maar kutkakkerlakken' geroepen. Vilhena was nog onbewust betrokken bij de goal van Tetê, doordat Jordan Henderson de bal tegen Vilhena aanschoot die naar de Braziliaan caramboleerde. De Nederlander mocht ook een strafschop nemen en was het uitfluiten en de nare woorden van het Ajax-publiek nog niet vergeten: na het ternauwernood binnenschieten van zijn strafschop maakte hij een ssh-gebaar richting de aanhang van de thuisclub. De fans werden zo tot stilte gemaand. Uiteindelijk lachten zij het best, want Vilhena miste uiteindelijk de beslissende strafschop.

