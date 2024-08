Griekse journalisten zorgen voor grote verbazing in de Johan Cruijff ArenA

De late gelijkmaker van in de return tussen Ajax en Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League is uitgebreid gevierd. Niet alleen in het vak met meegereisde supporters van Panathinaikos, maar ook op de perstribune.

Ajax leek het tweeluik met Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League binnen 180 minuten te beslissen. De Amsterdammers verdedigden na de 0-1 overwinning in Griekenland een nipte voorsprong in de eigen Johan Cruijff ArenA. Ze kregen vooral in de eerste helft voldoende kansen op een treffer, maar de bal wilde er na kansen voor onder meer Chuba Akpom, Steven Berghuis en Josip Sutalo simpelweg niet in.

In de tweede helft waren de beste mogelijkheden voor de Grieken, maar ook zij hadden het vizier niet op scherp staan. Een doelpuntloos gelijkspel en daarmee een ticket voor Ajax voor de play-offs van de Europa League leek het eindresultaat te worden, maar een paar minuten voor tijd ging het toch nog mis voor de thuisploeg. Na een rommelig moment rond de Amsterdamse zestien pikte Tetê de bal op. De Braziliaanse sterspeler van Panathinaikos vond in de overvolle zestien ruimte om te schieten en deed dit doeltreffend: 0-1.

Dat doelpunt leidde niet enkel tot uitbundige reacties in het uitvak én bij de Griekse bank, maar dus ook op de perstribune. “De Griekse journalisten zijn overigens moeilijk te onderscheiden van fans. Er werd hier zojuist een klein feestje gebouwd op de perstribune. Bijzondere taferelen”, zo schreef Ajax Life zojuist op X. Het is algemeen bekend dat de Grieken vol passie meeleven met het spelletje. Dat geldt dus ook voor de journalisten.

De Griekse journalisten zijn overigens moeilijk te onderscheiden van fans. Er werd hier zojuist een klein feestje gebouwd op de perstribune. Bijzondere taferelen. #ajapan — Ajax Life (@ajaxlife) August 15, 2024

