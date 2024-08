Steven Berghuis weet niet wat hij ziet en springt uit het niets op

is zich in de slotfase van de return tussen Ajax en Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League een hoedje geschrokken. De aanvaller, die twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, zag een paar minuten voor het einde flink in de fout gaan. Rensch leverde de bal zomaar in, maar gelukkig voor Ajax en de vleugelverdediger liep het met een sisser af. Een paar minuten later viel de bal wél binnen.

Berghuis was donderdagavond in de eerste helft zelf nog dicht bij de openingstreffer, maar zag een fraai schot in de eerste helft op de lat belanden. In de tweede helft kregen zowel Ajax als Panathinaikos kansen op een doelpunt, maar de brilstand bleef heel lang op het scorebord staan. Zelfs Rensch bood de Grieken nog een mogelijkheid op een treffer. De rechtsback leverde bal in de 85e minuut zomaar in bij een tegenstander. Tetê kreeg ‘m uiteindelijk voor zijn voeten, maar hij schoot wild naast en over.

Berghuis schrok overduidelijk van het slippertje van Rensch. De routinier was op dat moment al naar de kant gehaald door trainer Francesco Farioli, maar leeft vanaf de zijkant volop mee met zijn ploeg. Toen Rensch de bal inleverde sprong Berghuis van zijn stoel.

Een paar minuten later was de sterspeler van Panathinaikos wél trefzeker. Na een chaotisch moment in de Ajax-defensie viel de bal voor de voeten van Tetê, die ‘m buiten bereik van Remko Pasveer in de verre hoek schoof. Daarmee bracht hij de stand over twee wedstrijden gelijk en moet er een verlenging aan te pas komen in de Johan Cruijff ArenA.

