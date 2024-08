Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

krijgt zondagmiddag in de eerste competitiewedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen opnieuw het vertrouwen van Francesco Farioli, maar de Engelsman heeft ook in de eerste helft geen potten weten te breken. De aankoop van vorig jaar kreeg in de blessuretijd een grote kans op de 2-0, maar slaagde er van dichtbij niet in de bal in het doel te krijgen.

Ajax telde vorig jaar meer dan tien miljoen euro neer voor de komst van Akpom, die zich had gekroond tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. In Amsterdam slaagde hij er echter niet in een basisplaats te veroveren. De Engelsman kwam er na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip weliswaar wat meer aan te pas, maar écht imponeren deed hij eigenlijk geen moment. Akpom kon in januari al een transfer maken en wordt ook deze transferwindow gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam.

Akpom is echter nog altijd speler van Ajax en wordt tot op heden volop ingezet door Farioli, deels ook doordat Brian Brobbey vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland later aansloot. Akpom verscheen tot op heden in alle officiële wedstrijden van Ajax aan de aftrap, maar kon in geen enkele echt potten breken. Scoren deed hij vooralsnog niet. Ook in de eerste helft tegen sc Heerenveen kwam hij niet tot nauwelijks in het spel voor. Hij kreeg vlak voor rust nog wel een enorme kans op de 2-0. Branco van den Boomen schoot op aangeven van Mika Godts, die wel buitenspel leek te staan, hard tegen de paal, waarna de bal voor de voeten kwam van Akpom. De Engelsman tikte de bal echter naast en liet daarmee na zijn ploeg met een prettige tussenstand de rust in te sturen.

Akpom moest zodoende na de eerste 45 minuten tegen sc Heerenveen nog wachten op zijn eerste doelpunt van dit seizoen. De aankoop van Sven Mislintat was in het afgelopen seizoen op een aantal momenten wel degelijk belangrijk voor Ajax. In 36 wedstrijden in alle competities was hij goed voor vijftien doelpunten. In de voorgaande thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, die Ajax met 4-1 won, was Akpom als invaller zelfs nog tweemaal trefzeker. Ajax-fans zullen hopen dat de Engelsman in de tweede helft een hoger niveau haalt, anders zal de roep om Wout Weghorst alleen maar toenemen.

