Pasveer praat met toptarget: ‘Hij is wat Ajax nodig heeft. Ik hoop echt dat hij komt’

heeft met gesproken over een transfer naar Ajax, zo laat hij weten tegenover De Telegraaf. De keeper, die nauwe banden heeft met de aan Ajax gelinkte spits, hoopt dan ook dat de Tukker deze zomer naar Amsterdam verkast.

De eerste keeper van Ajax maakt er geen geheim van dat hij regelmatig contact heeft met Weghorst. “Wout is een heel goede gozer en past naar mijn mening op dit moment perfect bij Ajax. Hij is wat Ajax nodig heeft”, is Pasveer overtuigd van de spits van Burnley, die al lange tijd gelinkt wordt aan een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Pogingen Trabzonspor tevergeefs, Weghorst wil per se naar één club’

“Hij is een no-nonsense jongen en zijn werkethos is fantastisch. Als je tegen hem speelt, dan is dat vervelend, maar als hij met je speelt, dan is dat heerlijk. Hij werkt zich een slag in de rondte en komt met ideeën aan om ruimte te creëren”, vervolgt Pasveer. “Je hebt jongens nodig die gek zijn van voetbal, er alles uit willen halen, irritant zijn voor een tegenstander en daar de boel kunnen ontregelen.”

LEES OOK: Weghorst wil nieuwe school vestigen zonder toetsen en huiswerk

Pasveer, die zich in hetzelfde interview uitliet over de Amsterdamse transferperiode tot nu toe, ziet Weghorst graag naar Ajax komen. “Ik hoop dat hij komt, maar dat is echt aan de club en daar heb ik niet zo veel invloed op. Ik heb hem wel gezegd dat híj een goede keuze maakt als hij naar Ajax gaat”, zegt hij.

Diverse media hebben wat dat betreft goed nieuws voor de keeper van Ajax. Onder meer Mike Verweij en Valentijn Driessen denken dat het een kwestie van tijd is voordat Weghorst de overstap maakt naar de Johan Cruijff ArenA.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.