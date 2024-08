Weghorst wil nieuwe school vestigen zonder toetsen en huiswerk

werkt aan de vestiging van een holistische school in Twente, zo meldt TC Tubantia. De international van Oranje heeft de afgelopen maanden meerdere locaties bezocht om te kijken of ze geschikt zijn. Weghorst is bestuurslid van de stichting Heel Wijs, die niet achter het huidige onderwijsbeleid staat.

Weghorst nam een kijkje bij het landgoed waarop theekoepel De Bonekamp staat en bezocht ook een oude vrijstaande boerderij in het buitengebied van Enschede. Op dit moment zou de focus liggen op de omgeving van Delden. Daar zouden ouders van circa twintig kinderen interesse hebben in deze alternatieve onderwijsvorm.

Weghorst zegt op de website van Heel Wijs dat hij, als vader van drie dochters, 'het integreren van een holistische benadering in het onderwijs' als missie heeft, 'waarbij kinderen op een speelse manier hun unieke talenten kunnen ontdekken'. “Elk kind is uniek en puur en dit in combinatie met het in goede verbinding staan met je omgeving zijn belangrijk om het doel te bereiken. Het mag door iedereen samen gedragen worden: de ouders, de kinderen en de coaches”, aldus Weghorst.

Op de website staat dat Heel Wijs gelooft in 'een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin kinderen gedijen, met respect voor natuur, gezondheid en individuele talenten'. "Onze educatieve aanpak omvat 80 procent buitenlessen om een diepe verbinding met de natuur te bevorderen en kinderen bewust te maken van hun ecologische voetafdruk."

In het onderwijs van Heel Wijs is geen ruimte voor toetsen en huiswerk. Ook zitten alle leeftijden door elkaar heen in de klas. "Wij staan niet achter het huidige onderwijssysteem, waar kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde klas gestopt worden", legt oprichter Ilse Gooren uit aan TC Tubantia. "Wij vinden dat het onderwijs meer kindgericht moet zijn. Waar is het kind aan toe? En wanneer? Soms is een kind pas op de leeftijd van 7 jaar toe aan lezen, soms pas als hij of zij 9 jaar is, soms ook al met 4 jaar."

Weghorst sloot zich halverwege 2023 aan bij de stichting. Zijn functie wordt omschreven als ‘Coördinatie algemeen & Bestuurder’. Volgens gooren is hij ‘heel erg betrokken’. “Hij steekt er zoveel mogelijk tijd in, omdat hij dit als prioriteit ziet voor zijn drie dochters, en voor al die andere kinderen.” Gooren doet geen uitspraken over de vraag of de kinderen van Weghorst zelf ook naar de nog te vestigen school zullen gaan. “Dat is privé.” In juni vertelde Weghorst dat zijn vriendin Nikki van Esch momenteel in verwachting is van een vierde kind.

