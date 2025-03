Marciano Vink komt met een opvallende suggestie voor Peter Bosz

Marciano Vink geeft Peter Bosz het opvallende advies om zijn spelers vrij te geven na de historische 1-7 nederlaag in de Champions League van PSV tegen Arsenal. Bij het ESPN-programma Voetbalpraat wordt besproken hoe de trainer van PSV het beste om moet gaan met zo’n enorm verlies.

“Tot zaterdagochtend, vrij”, begint Vink zijn suggestie. Tafelgenoot Bram van Polen lacht en zou het advies enigszins wijzigen: “Ik zou wel vrijdag doen denk ik, zaterdag spelen.” PSV speelt zaterdag om 20:00 inderdaad tegen sc Heerenveen.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wouter Bouwman gaat in op het idee van Vink: “Gewoon niet meer elkaar zien?” De oud-speler van PSV antwoordt: “Nee, gewoon weg van elkaar. Nou, na zo’n nederlaag heb je helemaal geen zin in iemand. Ik denk dat je je eigen vrouw niet eens wil zien. Zo gekrenkt en kwaad ben je van binnen. Ik denk dat elke speler dat heeft.”

Vink beschrijft wat je als speler meemaakt na zo’n nederlaag: “Je komt binnen. Je kijkt eigenlijk alleen maar roerloos tv. En dan val je ergens rond 05:00 uur een keer in slaap.” “Dat is ook erg hè, dan kun je na een wedstrijd niet slapen”, voegt Danny Koevermans, de vierde aan tafel, toe. Vink gaat verder: “En dan heb je de volgende dag nog een klotegevoel. Dan moet je naar de club en dan zie je allemaal koppen die je irriteren. Ja, dat is echt zo. Dan is er altijd wel een trainer die een opbeurend praatje heeft. Dan loop je naar buiten met je ziel onder je arm en ga je trainen. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan.”

“Je moet uit die sleur?”, vraagt Bouwman. Vink antwoordt instemmend: “Je moet even weg, hoofd leeg.” Vink concludeert: “De jongens even vrijgeven.”

“Je moet dit echt verwerken”, voegt Van Polen eraan toe. Hij spreekt uit ervaring, want hij verloor ook weleens grote cijfers, geeft hij aan. “Dan moet je gewoon even niks kijken, niks luisteren, niks lezen. Je focussen op je gezinnetje, of je trekt een fles whisky leeg of wat je ook gaat doen, maar even geen voetbal. Dat is de beste remedie dan.”

