Weghorst (31) vertelt hoeveel jaar hij nog door wil als voetballer

wil ook tijdens het WK 2026 nog uitkomen voor Oranje. De 31-jarige spits van Burnley, goed voor 39 interlands, heeft inmiddels drie hoofdtoernooien met Oranje achter de rug. Hij denkt nog minstens zes jaar door te kunnen als voetballer.

"Op dit moment is mijn plan om door te spelen tot ik 37 of 38 jaar ben", vertelt Weghorst in een interview met Kicker. “Ik voel me goed, ik ben in topconditie. Als ik de nieuwe generatie zie, de jonge spelers die zich ontwikkelen, dan voel ik me wel wat anders. Maar ik voel me zeker niet oud.”

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Weghorst ligt, was het EK dan ook niet zijn laatste hoofdtoernooi met het Nederlands elftal. “Ik hoop het niet. Ik heb nog veel te bieden. Ik heb zo lang gevochten voor een plek in de nationale ploeg, dus ik zal nooit bedanken voor de eer. Het WK 2026 is zeker mijn doelstelling. Ik wil daar scoren."

LEES OOK: Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

Weghorst blikt in het interview ook terug op het afgelopen EK. Hij was in de openingswedstrijd goed voor het winnende doelpunt tegen Polen. "Ik wilde graag belangrijk zijn voor mijn ploeg en voor mijn land. Dat is me gelukt. Ik accepteerde de rol die ik had. De bondscoach (Ronald Koeman, red.) vertelde me dat Memphis Depay de eerste spits was. Miijn doelwas om de eerste invaller te zijn en dat is gelukt. We hadden met Brian Brobbey en Joshua Zirkzee ook twee andere spitsen in de selectie."

LEES OOK: 'Wout Weghorst bereikt persoonlijk akkoord'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.