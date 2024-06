Weghorst verklaart doelpuntviering tegen Canada: 'Ik heb geoefend in de hotelkamer'

wordt voor de vierde keer vader. De spits van Oranje gaf met zijn doelpuntviering tegen Canada al een duidelijke hint en bevestigt na de wedstrijd dat zijn vriendin in verwachting is.

Weghorst, die als invaller de 3-0 maakte tegen Canada, wordt door Pascal Kamperman van ESPN gevraagd naar de doelpuntviering. Hij stak zijn duim in de mond, hield de bal onder het shirt en beeldde een leeuw uit. “Er was ook nog een klein leeuwtje bij. Met één hand, dus ik moest goed nadenken hoe ik het allemaal ging doen. Ik had vanmiddag een beetje geoefend op de hotelkamer, ik had al zo’n gevoel dat het ging gebeuren”, lacht Weghorst. Volgens mij ging het wel goed."

Daarna bevestigt hij: “Ja, nummer vier is op komst. Ik ben een gezegend man. Het kindje is op 21 december uitgerekend. Voetbal is belangrijk, maar dit zijn dingen die nog veel belangrijker zijn. Het is prachtig dat de vierde nu op komst is. Eerst gaan we voor een heel mooie zomer.”

Weghorst en zijn vriendin Nikki van Esch hebben samen drie kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary Jo (geboren in 2020) en Daantje Suze Mary (geboren in 2022).

