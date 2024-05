Dit is de vriendin van Wout Weghorst en zo heten zijn kinderen

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin en hoe heten zijn kinderen?

Nikki van Esch: de vriendin van Wout Weghorst

Weghorst is al sinds zijn tijd op de middelbare school samen met zijn vriendin Nikki van Esch. In gesprek met Helden Magazine onthulde de spits dat ze in het laatste schooljaar voor het eerst hadden gezoend. Het stel is inmiddels alweer dertien jaar samen.

Wat Nikki in het dagelijks leven doet, is niet duidelijk. Haar Instagram-pagina is besloten, waardoor alleen haar volgers de foto’s die ze plaatst kunnen bekijken. In 2019 verscheen ze wel in de documentaire van ESPN over haar vriend.

De kinderen van Wout Weghorst

Weghorst en zijn vriendin hebben samen drie kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary Jo (geboren in 2020) en Daantje Suze Mary (geboren in 2022).