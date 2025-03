Peter Bosz duidelijk over mogelijk PSV-ontslag na 'gigantisch pak slaag'

Peter Bosz is 'niet bang voor zijn baan', geeft hij aan tijdens de persconferentie na de historische 1-7 nederlaag tegen Arsenal. Hoewel de trainer van PSV het verlies een 'gigantisch pak slaag’ noemt, gelooft hij nog steeds dat hij de man is om het tij te keren.

Bosz begint de persconferentie na de grootste thuisnederlaag ooit van PSV met het antwoord op de vraag hoe hij de avond zou omschrijven: “Pijnlijk, ja.” Bovendien geeft de trainer aan dat hij zo’n grote uitslag niet had verwacht: “Ja, dat vind ik wel verrassend. Dat je misschien niet wint van Arsenal, dat zou kunnen. Ook een Arsenal dat voorop vier man mist.”

De trainer van de regerend landskampioen noemt het verlies ‘pijnlijk’. “Daarin schoten wij op alle fronten tekort. We hebben vandaag tegen een topploeg gespeeld en we hebben een gigantisch pak slaag gehad.”

Toch gelooft Bosz in de ommekeer: “Ja, natuurlijk”, antwoordt de oud-trainer van onder andere Borussia Dortmund. “Omdat we hebben laten zien dat we het tegen Juventus ook konden. En tegen Feyenoord ook konden. Dat was ook nadat we de wedstrijd ervoor een mindere wedstrijd hadden gespeeld. En dat betekent dat het mogelijk is, dat het kan. We moeten dat nu laten zien.”

Bosz wordt gevraagd of de wedstrijd tegen sc Heerenveen van aanstaande zaterdag een ‘must-win’ is voor het behoud van zijn baan, maar ontkent gedecideerd: “Jij vroeg of ik bang was voor mijn baan, toch? Nee, daar ben ik niet bang voor.”

