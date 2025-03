Engelse media maken PSV-schlemiel met de grond gelijk: 'Lachwekkend'

De Engelse media zijn vol lof over de enorme galavoorstelling die Arsenal dinsdagavond hield in het Philips Stadion, waar PSV in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met maar liefst 1-7 werd afgedroogd. Anderzijds heerst vooral verbazing over de manier waarop de Eindhovenaren zich naar de slachtbank lieten leiden, met een negatieve hoofdrol voor verdediger .

Scoring, scoring Arsenal, kopt The Sun, verwijzend naar de vroegere bijnaam van The Gunners (Boring Arsenal). De tabloid spreekt van een 'verbluffend resultaat' en een wedstrijd die 'een van de mooiste Europese avonden in de clubgeschiedenis overschaduwde', waarmee de 5-1 zege op Internazionale in 2003 wordt bedoeld. Het spel van PSV wordt door de krant omschreven als 'treurig'. "De Nederlandse grootmacht deed zijn best om Arsenal een bijna-perfecte Europese uitbeurt te bezorgen, met een staaltje duivels verdedigen."

De krant verbaast zich vooral over de manier waarop gelegenheidsspits Mikel Merino de 0-3 kon maken. "Het slechtste verdedigen van allemaal bezorgde Merino zijn derde doelpunt in de laatste vier wedstrijden, waarbij Flamingo lachwekkend op de grond viel op één been, als een... flamingo", wordt de 22-jarige verdediger belachelijk gemaakt. PSV-trainer Peter Bosz greep in de rust in en haalde de maker van de winnende treffer in de vorige ronde tegen Juventus naar de kant.

Magnificent Seven!, zet de Daily Mirror in hoofdletters boven het verslag van PSV - Arsenal. De thuisploeg werd in de woorden van deze krant 'ontmanteld' door de bezoekers. Verderop spreekt de Daily Mirror van een 'implosie' van het PSV van Bosz. "De Nederlandse kampioen krijgt zondag Heerenveen op bezoek, door nóg een slecht resultaat zou Bosz verder onder druk komen te staan voor de return in Noord-Londen", schrijft de krant.

'PSV stond simpelweg té open, er was makkelijk omheen en doorheen te voetballen'

"Wat is er met PSV gebeurd?", vraagt The Guardian zich hardop af. Ook deze krant laakt het verdedigende optreden van PSV ('een horrorshow') en stelt dat de aansluitingstreffer van Noa Lang, die vlak voor rust uit een strafschop de 1-3 aantekende, geen enkel gewicht in de schaal legde. "Niemand dacht dat PSV terug in de wedstrijd zou komen. Ze stonden simpelweg té open, er was te makkelijk omheen en doorheen te voetballen", stelt de krant vast.

