Engelse media compleet verbaasd door bar slecht PSV: 'Afslachting van historische proporties'

PSV heeft dinsdagavond een flinke klap om de oren gekregen. In het eigen Philips Stadion werd er met maar liefst 1-7 verloren van Arsenal. Engelse media reageren na afloop vooral verbaasd, niet alleen over hoe PSV door de ondergrens is gezakt, maar ook over hoe dominant The Gunners waren.

Bij The Guardian weten ze niet wat ze gezien hebben. "Dit had eigenlijk een spannende wedstrijd moeten worden. Maar uiteindelijk hebben we een afslachting van historische proporties gezien. Arsenal kan zich al gaan opmaken voor een kwartfinale tegen Real Madrid of Atlético Madrid. PSV verdedigde dramatisch, maar Arsenal strafte dat ook meedogenloos af." Vooral Declan Rice, Martin Odegaard en Ethan Nwaneri krijgen de complimenten.

The Sun komt met een pijnlijke alliteratie: 'Dutch Delight'. "Arsenal kan zich al gaan opmaken voor de kwartfinale, de klus is al geklaard. Spelen zonder spits? Dat is geen probleem, aangezien ze zeven keer scoorden tegen een dramatisch PSV. Het enige smetje is de tegengoal, verder was het een perfecte avond. En had het zomaar een grotere uitslag kunnen zijn..."

Bij The Daily Mail kijken ze vooral naar het ombuigen van de mindere fase van de zijde van Arsenal. "Dat was echt een avond om nog lang te heugen als Arsenal-fan. Het eerste team dat ooit zeven doelpunten buitenshuis maakt in een knock-out-wedstrijd in de Champions League. Dat mag je gerust indrukwekkend noemen. Het is ongelooflijk dat het leek alsof elk schot erin ging. Zulke avonden maak je niet vaak mee."

Ook The Times is compleet verbaasd, zeker omdat Arsenal in de wedstrijden hiervoor amper tot scoren kwam. "De doelpunten bleven maar komen. Arsenal scoorde slechts twee keer in de vier wedstrijden voor vanavond en zal na de wedstrijd opgelucht ademhalen. Het team weet nog wat scoren is, ondanks dat het tegen een 'gul' en disfunctioneel PSV speelde. Arsenal was meedogenloos en geweldig om met de gaten die de Nederlandse opponent hen bood."

