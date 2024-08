Mike Verweij weet wanneer Wout Weghorst transfer naar Ajax maakt

transfereert pas naar Ajax zodra of is verkocht, zo weet Mike Verweij te melden in Kick-off van De Telegraaf. De spits van Burnley wordt al langere tijd in verband gebracht met de Amsterdammers, en zit volgens de Ajax-watcher daadwerkelijk ‘in de wachtkamer’.

Eerder werd bekend dat Weghorst zijn carrière per se wil voortzetten bij Ajax. Verweij weet dat deze geruchten wel degelijk kloppen. “Ze vinden Bertrand Traoré een heel mooi alternatief voor Akpom, want Akpom speelde in Servië (tegen Vojvodina, red.) wel mee, maar tegelijkertijd ook weer niet mee. Ajax stond toen eigenlijk gewoon met tien man”, begint de journalist.

“In die wedstrijd werd het wel duidelijk dat Ajax heel snel van hem af wil en moet. Ook omdat, als Brobbey of Akpom niet vertrekt, de komst van Weghorst heel lastig wordt. Akpom zal echt weg moeten om de weg vrij te maken voor Weghorst”, gaat Verweij, die weet dat er nog weinig interesse is in Akpom, verder.

“Weghorst zit dus nog wel echt in de wachtkamer voor Ajax?”, vraagt Hein Keijser zich af. “Zeker!”, reageert Verweij. Keijser twijfelt vervolgens of een eventuele komst van Weghorst niet ongunstig is voor het systeem van Ajax. “Dan heb je Brobbey én Weghorst.” Verweij: “Misschien is er een systeem met Brobbey en Weghorst mogelijk. Het is ook wel lekker om in fases van de wedstrijd met hun samen kan spelen”, sluit de Ajax-watcher af.

