Verweij ziet transfers in het verschiet: 'Zij zullen uiteindelijk denk ik wel naar Ajax komen'

Mike Verweij verwacht dat Ajax richting het einde van de transfermarkt spelers als , en wel naar de club haalt. Momenteel is de financiële situatie complex; er moeten eerst spelers vertrekken. Daarna kunnen de Amsterdammers dit drietal pas een aanbod doen.

Marcel van der Kraan begint tijdens Kick-Off over de huidige financiële situatie bij Ajax. "We weten wat er gebeurd is, ze kunnen niemand erbij halen. Maar er zal heus nog wel wat gebeuren. Ik denk dat Weghorst op dit moment zijn huis aan het uitzoeken is of zijn verhuizing in orde aan het maken. Die zal wel denken: op de laatste dag van de transferwindow ga ik alsnog naar Ajax. Je ziet ook dat hij nergens bij een andere club wordt genoemd, hij is niet in beeld, niet in onderhandeling." Weghorst liet zich onlangs nog lovend uit over de Amsterdamse club.

Verweij voegt nog twee namen toe aan het rijtje, waar ook Weghorst dus onderdeel van uitmaakt. "Ook Pablo Rosario is heel rustig, daar heeft Ajax al contact mee gehad. Ze hebben heel eerlijk gezegd: 'Op dit moment kunnen we niks, want de financiële situatie is zo dat we eerst moeten verkopen en vervolgens maar een klein deel kunnen besteden.' Dat verhaal is dus heel eerlijk, ook naar Daniele Rugani van Juventus toe. Dat zijn spelers die uiteindelijk wel naar Ajax zullen komen, denk ik."

De journalist van De Telegraaf weet ook van welke spelers de Amsterdamse club vanaf wil. "Alle aankopen van Mislintat, minus Branco van den Boomen. Ramaj deed het vorig jaar heel goed, maar dat is wel een speler die geld op kan leveren. Ik denk dat de keuze voor Pasveer daardoor komt. Maar Ajax wil minimaal het bedrag terug wat Mislintat heeft betaald voor de spelers, dat wordt een hele opgave. Bij sommige spelers zal Ajax echt zijn verlies moeten nemen. Maar ook zo'n Medic, dat is een 2. Bundesliga-speler. Die gaat waarschijnlijk naar de onderkant van de Bundesliga of naar de 2. Bundesliga. Maar dat doet 'ie niet, want hij gaat nooit meer verdienen wat Mislintat hem heeft aangeboden.

