Berghuis verklapt wat Henderson na Ajax – Vojvodina appte naar hem

Toen het veld op kwam bij Ajax in de zestigste minuut tegen FK Vojvodina, kreeg hij de aanvoerdersband om de arm geschoven van . Als het aan Berghuis ligt, was dat echter niet nodig.

Vanaf de aftrap droeg Henderson de band, omdat de eerste aanvoerder (Steven Bergwijn) niet inzetbaar was en de tweede aanvoerder (Berghuis) op de bank zat. Maar dat veranderde na een uur spelen. Berghuis verving Christian Rasmussen en werd opgezocht door Henderson, die de band aan hem gaf.

“Ik vroeg net al aan hem: waarom deed je dat?”, zegt een lachende Berghuis tegen Ziggo Sport. “In de vorige wedstrijd (thuis tegen Vojvodina, red.) deed hij het niet, maar toen appte hij me ’s avonds. Hij schreef: ik zit er nu aan te denken, jij bent de vicecaptain, ik had de band moeten geven. Ik zei: doe normaal, jij bent gewoon de echte aanvoerder. In alles is hij dat, vind ik. De uitstraling die hij heeft, het geheel dat hij overziet, wat hij heeft meegemaakt bij Liverpool… Ik voel me er heel prettig bij om daarin mee te gaan. Hij deed het vandaag toch alsnog. Ik zei: ‘Niet meer doen.’ Maar hij zei dat ik officieel de tweede captain ben. “An unwritten rule, zei hij.”

Berghuis is nog steeds de reserveaanvoerder achter Steven Bergwijn, maar de aanvaller lijkt erop te rekenen dat hij die status kwijtraakt. “Het is nog zo van vorig jaar en ik denk dat de trainer daar zijn eigen keuzes in gaat maken.”

