Berghuis tegen Vahle: 'Ik snap je vraag, maar het is niet netjes als ik antwoord geef'

Steven Berghuis heeft er vertrouwen in dat Ajax onder Francesco Farioli progressie gaat boeken. De Amsterdammers wonnen donderdagavond met 1-3 van FK Vojvodina, maar kwamen met name in de eerste helft niet sterk voor de dag. Berghuis weet dat zijn ploeg nog wat versterking kan gebruiken, maar wil niet zeggen waar specifiek behoefte aan is.

“Het vertrouwen is er zeker”, zegt Berghuis over het vertrouwen in een stijgende lijn de komende tijd. “Er heerst een goede sfeer. Er wordt geïnvesteerd in alle jongens en iedereen krijgt een duidelijk takenpakket. Met één, twee of drie directe versterkingen kan het proces versneld worden. Als die niet komen, zal het wat meer met vallen en opstaan gaan. Maar de neuzen staan allemaal dezelfde kant op.”

Van Noa Vahle krijgt de aanvaller, die donderdagavond op de bank begon, de vraag waar Ajax specifiek behoefte aan heeft. “Je hebt het vaak over de balans in het elftal. Wat voel je dat nodig is? Gaat dat bijvoorbeeld om specifieke posities, of ervaring? Berghuis reageert: “Ik snap je vraag, maar niet zo netjes om over posities te spreken.”

De buitenspeler wijst naar technisch directeur Alex Kroes. “Ik snap je vraag en ik zou graag antwoord geven, maar het is ook aan Alex. Als Alex mijn mening vraagt, zal ik die zeker geven. Daar spreken we weleens over, maar uiteindelijk doen ze het zelf en is het aan hen om die keuze te maken. Ik snap jouw vraag zeker, maar het is voor mij niet zo netjes om te spreken over posities, ervaring of wat dan ook.”

