Mulder trekt pijnlijke conclusie: basisspeler Ajax heeft simpelweg geen klasse

Youri Mulder is niet onder de indruk van . In de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax (1-3) werd Akpom tien minuten voor tijd vervangen door , die het laatste doelpunt van de avond maakte.

“In één actie zie je dat wat Akpom de hele wedstrijd niet heeft getoond, en wat hij niet in zich heeft: klasse”, luidt de harde analyse van Mulder bij Ziggo Sport. “De klasse van Traoré heeft hij niet. Het is een goede spits als hij voorzetten krijgt, maar hij is niet dat wat Ajax voorstaat. Bij Traoré zie je het verschil. Bij hem zie je de klasse wel.”

Traoré zei na afloop dat hij blij is met zijn doelpunt en met de overwinning. “Ik ben blij om weer het Ajax-shirt te dragen en om de fans blij te maken. Het is mooi om te scoren bij mijn terugkeer, maar het belangrijkste is dat we doorgaan naar de volgende ronde. We moeten nu weer aan het werk en ons klaarstomen voor volgende week donderdag.”

Traoré zegt zich fris te voelen, maar nog niet honderd procent fit. “We werken hard met de staf en het team. Het is moeilijk te zeggen wanneer ik weer negentig minuten kan spelen. Ik ben pas een week bij de ploeg. Het zal nog even duren, maar we doen het stap voor stap.”