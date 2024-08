Willie Overtoom ziet twee spelers die 'totaal geen Ajax-materiaal' zijn

Ajax won donderdagavond met 1-3 van FK Vojvodina, maar niet alle spelers kunnen terugkijken op een goede wedstrijd. Willie Overtoom concludeert dat twee aanvallers ‘totaal geen Ajax-materiaal’ zijn.

De oud-voetballer schrijft op X dat Chuba Akpom en Carlos Forbs niet geschikt zijn voor Ajax. Het tweetal had een basisplaats in de uitwedstrijd. Akpom speelt met name omdat Brian Brobbey niet inzetbaar is.

“Akpom en Forbs zijn prima voor de breedte, maar totaal geen Ajax-materiaal. Duidelijk is ook wel dat je kwaliteit voorin en een leider achterin mist. Met Traoré, Bergwijn, Berghuis en Brobbey heb je wat meer kwaliteit, want anders zie ik het toch somber in”, aldus Overtoom.

Ook in de nabeschouwing van Ziggo Sport werd gesproken over Akpom en Forbs. De vervanger van Akpom Bertrand Traoré, maakte de 1-3 en is volgens Youri Mulder een veel betere speler. “In één actie zie je dat wat Akpom de hele wedstrijd niet heeft getoond, en wat hij niet in zich heeft: klasse.”

“De klasse van Traoré heeft hij niet. Het is een goede spits als hij voorzetten krijgt, maar hij is niet dat wat Ajax voorstaat. Bij Traoré zie je het verschil. Bij hem zie je de klasse wel”, aldus Mulder, die ook Forbs vond tegenvallen. “Forbs is geen topvoetballer, maar heeft wel snelheid. Maar dat zie je ook niet. Hoe dat komt? Nou, dat ligt ook altijd een beetje aan jezelf.”