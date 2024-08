Noa Vahle en Youri Mulder krijgen grote schrik op weg naar Vojvodina - Ajax

Noa Vahle en Youri Mulder doen donderdagavond verslag van de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax, maar hun route richting de TSC Arena in het Servische Bačka Topola kende een flinke hobbel. Ze kwamen met autopech aan de kant te staan tijdens hun taxirit.

De wedstrijd wordt niet gespeeld in het stadion van Vojvodina, het Karadorde Stadion, want dat wordt momenteel verbouwd. Dat stadion ligt op zo’n 90 kilometer van Belgrado, maar de TSC Arena is nog een stuk verder weg (circa 160 kilometer). Mulder en Vahle namen vanaf het vliegveld in Belgrado een taxi naar het stadion.

“Ik ben blij dat we er zijn, want wij hadden nogal een rit. Kun je dat even duiden voor de kijker thuis?”, vraagt Vahle lachend aan Mulder tijdens hun gezamenlijke voorbeschouwing op Ziggo Sport. Mulder antwoordt: “Een taxi vanaf Belgrado naar Bačka Topola, en er zat een gat in de weg, met 160 kilometer per uur… Verder niets aan de hand, klein klapbandje, een remweg van 200 meter, maar hij hield de auto wel strak op de weg.”

“Jij zat te appen en Instagram-filmpjes te maken, jij hebt er niks van gemerkt. We hebben het net overleefd. Het was in the middle of nowhere, wel mooie landschappen”, aldus Mulder.

