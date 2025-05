Koeman moet vrezen: sterkhouder raakt maand voor WK-kwalificatie geblesseerd

is maandag op de training van zijn club Corinthians geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Dat meldt de Braziliaanse club via de officiële kanalen. Mogelijk is de blessure van de 31-jarige spits slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman.

Memphis keerde afgelopen maart voor het Nations League-tweeluik met Spanje terug bij het Nederlands elftal. De ervaren aanvaller kwam een tijdje niet in de plannen van Koeman voor omdat hij na het EK clubloos was. Ook in zijn eerste maanden bij Corinthians werd Memphis niet opgeroepen door de keuze heer. Dit omdat hij eerst weer fit moest worden en wedstrijdritme moest krijgen. Tegen Spanje begon Memphis, die wat zoekende was, tweemaal in de basis en was hij trefzeker vanaf elf meter.

Of Memphis er in juni voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta weer bij is, is nog maar de vraag. "Memphis heeft een lichte blessure aan de enkelbanden", aldus Corinthians. De honderdvoudig Oranje-international is hiervoor behandeld in Nederland, maar het is niet bekend hoelang hij uit de running is.

Twee weken geleden liep Memphis ook al een beenblessure op in het duel met Flamingo (4-0 nederlaag). Aanvankelijk werd hier ook gevreesd voor een langere blessure, maar ruim een week later kon de spits alweer in actie komen voor zijn club. Afgelopen zondag baarde Memphis nog opzien door een panenka te missen in de wedstrijd tegen Mirassol.

Koeman maakt voorselectie vrijdag bekend

Koeman maakt aanstaande vrijdag zijn voorselectie van het Nederlands elftal. Dan zal ook duidelijk worden hoe ernstig de blessure van Memphis is. De keuzeheer zit niet heel ruim in zijn spitsen, aangezien Joshua Zirkzee geblesseerd is en Brian Brobbey totaal niet in vorm is. Het is bekend dat Koeman in Wout Weghorst vooral een pinchhitter ziet.

Het Nederlands elftal opent de WK-kwalificatie op zaterdag 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Drie dagen later speelt Oranje thuis in de Euroborg tegen Malta.

