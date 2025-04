Zorgen voor Oranje? Memphis valt uit tijdens horroravond met Corinthians

heeft met zijn club Corinthians een avond om snel te vergeten beleefd. De honderdvoudig Oranje-international verloor niet alleen dik van Flamengo (4-0), maar viel ook nog eens geblesseerd uit.

Flamengo en Corinthians ontmoetten elkaar in speelronde zes van de Braziliaanse Serie A. Bij winst kon Flamengo de koppositie pakken. Corinthians bevindt zich in de middenmoot van de competitie.

Al na vijf minuten stond de thuisploeg uit Rio de Janeiro voor, dankzij een doelpunt van Éverton. In de 34ste en 37ste minuut van de wedstrijd deden Giorgian de Arrascaeta en Pedro nog een duit in het zakje, waardoor de wedstrijd nagenoeg gespeeld was. De 4-0 kwam voort uit een penalty van Pedro in de 78ste minuut.

Memphis raakte in de eerste helft van de wedstrijd al geblesseerd. Pas tien minuten na een duel met een Flamengo-verdediger, viel Memphis in de 39ste minuut definitief uit. Het is nog niet duidelijk welke consequenties de blessure heeft voor de spits van het Nederlands elftal, dat op 7 juni voor het eerst weer in actie komt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland.

