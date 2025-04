Koeman staat perplex: 'Geweldig, ik wist niet dat hij dit kon!'

Ronald Koeman heeft genoten van de rake vrije trappen van in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Real Madrid (3-0). De bondscoach van het Nederlands elftal stond als spelers zelf te boek als vrijetrappenspecialist, wat voor Rice eigenlijk niet gold.

Rice had nog nooit een directe vrije trap benut in zijn profloopbaan, maar sloeg dinsdag plots tweemaal toe tegen Real Madrid. Met twee prachtige vrije trappen liet hij doelman Thibaut Courtois kansloos. "Geweldig, ik wist niet dat hij dit in zich had", grijnst Koeman in een interview met de NOS.

In het algemeen worden steeds minder doelpunten gemaakt uit rechtstreekse vrije trappen. Eerder deze maand wees Pierre van Hooijdonk meerdere oorzaken aan, zoals dat spelers niet meer op het trainingsveld blijven om hun vrije trap te oefenen. “Er staat al gauw een staflid met een laptop klaar om te zeggen dat het niet mag. Omdat je anders in het rood komt qua belasting”, zei Van Hooijdonk.

Koeman komt met dezelfde verklaring voor het dalende aantal vrijetrappenspecialisten. “Dat heeft ook te maken met het drukke programma. Dan zeggen fysieke coaches: 'Niet te lang afwerken, niet te veel schieten', omdat de spelers zoveel wedstrijden spelen. Nou, er was geen trainer die tegen mij zei dat ik niet mocht oefenen. Je moet spelers de ruimte geven om die kwaliteit te trainen.”

