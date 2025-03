Loopbaan 25-voudig Oranje-international gaat uit als een nachtkaars: 'Ik moet ook realistisch zijn'

(33) gaat ervan uit dat zijn loopbaan als profvoetballer erop zit. De verdediger, die 25 keer uitkwam voor het Nederlands elftal, vertrok afgelopen zomer bij RKC Waalwijk en zegt tegenover het Eindhovens Dagblad dat hij er niet meer vanuit gaat dat zich nog een nieuw avontuur gaat aandienen.

Bruma verruilde op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Chelsea en werd door die club verhuurd aan achtereenvolgens Leicester City en Hamburger SV, alvorens hij in 2013 voor 3,5 miljoen euro werd verkocht aan PSV. In Eindhoven vierde hij onder meer twee landstitels in drie jaar, waarna hij voor 11,5 miljoen euro werd verkocht aan VfL Wolfsburg. Naderhand kwam hij uit voor Schalke 04, FSV Mainz 05 en Kasimpasa, om zijn loopbaan uiteindelijk in Nederland af te sluiten bij sc Heerenveen en RKC Waalwijk. Bij die laatste club liep hij afgelopen zomer uit zijn contract.

Hoewel Bruma destijds niet hardop wilde uitspreken dat zijn loopbaan met zijn vertrek uit Waalwijk ten einde is, houdt hij er inmiddels rekening mee dat hij zijn laatste wedstrijd als prof inmiddels achter de rug heeft. "Na zeven, acht maanden zonder wedstrijden is dit leven al een beetje gaan wennen en wil ik niks meer weggooien", zegt de verdediger over zijn huidige bestaan. "Dat is een teken dat het wel echt klaar is. Ik hield nog wel hoop op een mooi avontuur, maar zet er niet alles meer voor opzij. De kinderen naar school brengen of naar de voetbaltraining, dat is nu fantastisch. En ik moet ook realistisch zijn, want mijn topniveau kan ik na zo’n lange afwezigheid waarschijnlijk niet meer halen", aldus Bruma.

Zijn periode in Eindhoven noemt Bruma 'de mooiste tijd van mijn voetballeven'. In dienst van de Eindhovense club speelde hij ook het leeuwendeel van zijn 25 interlands voor Oranje, waarmee hij nooit een eindtoernooi meemaakte. Nu zijn profloopbaan er dus zo goed als zeker op zit, kan Bruma gaan nadenken over zijn toekomst. Die zou zeker in de voetbalwereld kunnen liggen, al weet hij nog niet in welke vorm of functie. "Ik laat de dingen de komende periode rustig op me afkomen. Het is een schitterende reis geweest, waar ik ongelooflijk trots op terugkijk", aldus Bruma.

