Koeman oordeelt hard: 'Ik heb er helemaal niks mee. Absurd, absurd!'

Ronald Koeman is geen voorstander van het zomerse WK voor clubteams. Het toernooi wordt tussen 14 juni en 13 juli voor het eerst in de nieuwe opzet afgewerkt, met 32 clubs. Meerdere spelers spraken zich kritisch uit over de toevoeging van het WK aan de drukke voetbalkalender, onder wie Frenkie de Jong. Koeman deelt de zorgen.

"Ik heb eerlijk gezegd helemaal niets met dat toernooi. Absurd, absurd”, vertelt de bondscoach van het Nederlands elftal in een interview met de NOS. “Ik vind het ook ongezond. Vanuit mijn eerste periode als bondscoach weet ik dat je vaak iets in je hoofd hebt, maar dan aan een interlandperiode begint en vier of vijf spelers mist door blessures. Ieder nationaal team heeft daar last van, net zoals de clubs. Dat heeft alleen maar te maken met het spelen van te veel wedstrijden. En dat gaat uiteindelijk ten koste van het voetbal.”

Tegelijkertijd vindt Koeman dat de belasting op een ander vlak wel omhoog mag. Hij ziet het aantal vrijetrappenspecialisten dalen. Zelf was hij een begenadigd vrijetrappennemer. “Dat heeft ook te maken met het drukke programma. Dan zeggen fysieke coaches: 'Niet te lang afwerken, niet te veel schieten', omdat de spelers zoveel wedstrijden spelen. Nou, er was geen trainer die tegen mij zei dat ik niet mocht oefenen. Je moet spelers de ruimte geven om die kwaliteit te trainen.”

