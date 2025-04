Geniale Declan Rice leidt Arsenal naar grote overwinning op Real Madrid

Mede door twee geweldige vrije trappen van heeft Arsenal een comfortabele 3-0 zege op Real Madrid geboekt en zichzelf een goede uitgangspositie verschaft voor de halve finales van de Champions League. Na een bloedeloze eerste helft krulde hij zijn eerste spelhervatting prachtig binnen, waarna hij de tweede hard in de bovenhoek schoot. Mikel Merino zette even later de eindstand op het bord.

Voor Arsenal lijkt de Champions League dé manier om dit seizoen nog een grote prijs te pakken. In de Premier League is de achterstand op het Liverpool van Arne Slot elf punten, waardoor de titel in de eigen competitie heel ver weg lijkt. Real Madrid staat in Spanje eveneens tweede, maar heeft koploper Barcelona nog altijd in het vizier. Bij Los Blancos verscheen middenvelder Federico Valverde zoals vaker dit seizoen op de rechtsbackpositie. Bij de ploeg van Mikel Arteta vulde Jurriën Timber deze positie in, waardoor de Nederlander te maken kreeg met Vinicius Junior.

Artikel gaat verder onder video

De behendige Braziliaan toonde in enkele vroege Madrileense uitbraken zijn snelheid, maar kon niet voor groot gevaar zorgen. Het spelbeeld was zo al snel duidelijk: de bezoekers plooiden zoals verwacht ver terug en lieten Arsenal het spel maken. The Gunners hadden veel moeite om de ruimtes te vinden in de compacte Real-defensie, die desondanks wel scheurtjes liet zien. Zo werkte Antonio Rüdiger een ongevaarlijke voorzet ietwat paniekerig weg, en stond bij een indraaiende corner enkel William Saliba tussen zijn ploeggenoot Thomas Partey en de openingstreffer.

Die treffer leek naarmate de eerste helft vorderde voor beide ploegen verder uit het zicht te verdwijnen. Real Madrid had veel moeite met de hoge druk van Arsenal, terwijl de geduldige ploeg van Arteta veelal doelloos bleef combineren. Het werd een schaakspel, waarin beide ploegen geen duimbreedte wilden toegeven. Toch vielen er nog een paar dreigende momenten te noteren. Zo kreeg Kylian Mbappe de bal in een uitbraak niet langs doelman David Raya, terwijl twee voorzetten van Arsenal onberoerd door het strafschopgebied vlogen. Kort voor rust wisten de Londenaren plots nog gevaarlijk te worden, maar Thibaut Courtois had een antwoord op een handige kopbal en het daaropvolgende schot van Gabriel Martinelli.

Magistrale Rice

De 32-jarige doelman had na een klein uur spelen echter geen reactie op een vrije trap van Rice. Vanaf meer dan twintig meter krulde de Engelse international de bal fenomenaal binnen. Tot dan toe was de thuisploeg nog niet gevaarlijk geweest en bleef het opnieuw bij geduldig combineren. Real Madrid had zich wel eenmaal getoond, maar Mbappe trof vanuit een lastige hoek slechts het zijnet. Na de openingstreffer probeerde Arsenal de druk hoog te houden en kreeg het een aantal kansen om de voorsprong te vergroten. Courtois en David Alaba wisten samen een driedubbele kans van de thuisploeg te verijdelen, terwijl Jude Bellingham een andere poging van de lijn haalde. Het was echter opnieuw een vrije trap die tot een treffer leidde: ditmaal ramde Rice de bal van aanzienlijke afstand perfect in de winkelhaak.

Even later was het gelegenheidsspits Merino, die na een breedtepass van Lewis Miles-Skelly genoeg ruimte kreeg om de marge met een lage schuiver verder te vergroten. In het laatste kwartier lukte het Real Madrid niet meer om een vuist te maken, terwijl de urgentie bij de thuisploeg was verdwenen. Het meest noemenswaardige was de rode kaart voor Camavinga, die in minuut 94 na een domme actie mocht inrukken. Met de 3-0 overwinning zetten de Londenaren een grote stap naar de halve finale van de Champions League.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗