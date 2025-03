Ex-minnares (50) nagelt Thibaut Courtois aan de schandpaal

Elsa Izac (50), de voormalig minnares van , doet een beroep op de keeper van Real Madrid. In een emotioneel interview met The Sun zegt Izac dat ze vanwege financiële problemen op straat kan komen te staan met haar zoon Enzo, die ze met Courtois kreeg.

Izac heeft een woning met een geschatte waarde van 3 miljoen pond in bezit in de Londense wijk Wimbledon. Ze heeft echter 63.000 pond (een kleine 75.000 euro) aan achterstallige hypotheekbetalingen. Ook heeft ze last van vocht in huis. Izac is bang dat haar woning geveild zal worden en doet een beroep op Courtois om met geld over de brug te komen.

“Ik ben bang dat de bank ons huis in beslag neemt en schrik elke keer als er iemand op de deur klopt”, vertelt Izac. “Ik wil niet van de ene op de andere dag op straat belanden. Het is voor mij onacceptabel om te zien hoe Thibaut in privéjets reist, feest op jachten en zijn kind hier in deze situatie achterlaat. Hij kan toch wel iets meer missen om voor zijn zoon te zorgen?”

© Facebook. Elza Isac, de ex-minnares van Thibaut Courtois

Izac is een voormalig modeontwerpster voor Versace. Ze had in het verleden een verhouding met Courtois, die destijds een relatie had met Marta Domínguez. In Wimbledon waren Courtois en Izac buren van elkaar en naar verluidt leerden ze elkaar kennen doordat Izac weleens pakketjes aannam voor de Belgische doelman.

Courtois inmiddels met model

Izac en Courtois kregen een zoontje, Enzo, maar in 2019 meldde de Daily Star dat de doelman zijn zoontje niet zou erkennen. Een vriend van Izac zei dat Courtois 'nooit vraagt hoe het met Enzo gaat' en dat hij nooit een verjaardags- of kerstkaartje naar de jongen zou hebben verstuurd. Courtois is sinds juni 2023 getrouwd met het Israëlische model Mishel Gerzig en zij kregen in april 2024 een dochter, Ellie. Bovendien heeft Courtois een zoontje en een dochter uit zijn eerdere relatie met Marta Domínguez.

Voor Courtois is het pleidooi van zijn ex-minnares de tweede openlijke terechtwijzing in korte tijd. Courtois maakte vorige maand bekend zich weer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg van België. Zijn concurrent Koen Casteels beëindigde daarop zijn interlandcarrière. De 32-jarige keeper, goed voor twintig interlands, snapt niet dat Courtois 'zomaar zelf mag beslissen' terug te keren bij de Rode Duivels.