EK-basisspeler van België is boos om terugkeer Courtois en stopt per direct

stelt zich niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg van België. De 32-jarige keeper, goed voor twintig interlands, snapt niet dat zijn concurrent 'zomaar zelf mag beslissen' terug te keren bij de Rode Duivels.

Casteels was sinds de ruzie tussen Courtois en de inmiddels vertrokken bondscoach Domenico Tedesco, die ging over de aanvoerdersband, de nummer één onder de lat bij België, zo ook tijdens het EK 2024. Onder de nieuwe bondscoach Rudi Garcia zal Courtois echter terugkeren. De Belgische voetbalbond zette na het ontslag van Tedesco, half januari, een succesvol charmeoffensief in richting de Real Madrid-keeper. “Die knoop is doorgehakt, ja. Ik ben opnieuw beschikbaar voor de nationale ploeg en kijk er al naar uit om terug te keren”, maakte Courtois vorige maand bekend in gesprek met Het Belang van Limburg.

De terugkeer is slecht nieuws voor Casteels. Hij zou zijn basisplaats verliezen, maar heeft nu zelfs besloten om zich helemaal niet meer beschikbaar te stellen voor interlandvoetbal. “Ik vind het bovenal een beetje raar dat Courtois zelf mag beslissen om terug te komen. De CEO (Vincent Mannaert, red) is naar Madrid getrokken om hem te smeken om terug te komen. En dat terwijl ze eerst zijn gedrag hebben afgekeurd. Voor mij is iedereen gelijk. Geen enkele speler staat boven het team. Dat signaal kwam er aanvankelijk wel, maar nu heeft de voetbalbond zijn kar 180 graden gekeerd en de rode loper voor hem uitgerold. Hij wordt nu weer met open armen verwelkomd, hoewel er eigenlijk niets is veranderd.”

"Ik hoorde hoe hij onlangs over het ontslag van Tedesco zei: 'Dit bewijst dat ik gelijk had.' Dat toont voor mij weinig schuldbesef", zegt Casteels over Courtois. Hij benadrukt echter dat zijn kritiek vooral gericht is op de werkwijze van de voetbalbond. "Ik verwijt dit niet zozeer Thibaut, maar wel de bond. Dit past niet bij de normen en waarden die volgens mij bij een teamsport of een sportieve organisatie passen. Ik kan geen deel uitmaken van een organisatie die dit soort gedrag goedkeurt. Daarom sta ik vanaf vandaag niet meer ter beschikking van de nationale ploeg. Ik kan niet met een goed geweten naar de nationale ploeg gaan, daar de mensen de hand schudden en met een brede glimlach zeggen dat het allemaal oké is."

'Veel Rode Duivels die hetzelfde vinden'

Volgens Casteels onderschat de Belgische voetbalbond hoe zeer de situatie rondom Courtois leeft in de spelersgroep. “Er zijn heel veel spelers die er op deze manier over denken. Ik ben benieuwd wat de andere spelers zullen zeggen. Het ging trouwens niet alleen over dat ene incident tussen Courtois en Tedesco. Er zijn andere dingen gezegd die hard zijn aangekomen. Anders zou het niet zo diep zitten bij zoveel spelers.”

"Het zit niet zozeer diep naar Thibaut toe, maar vooral naar de voetbalbond”, legt hij uit. “Dat past niet bij de normen en waarden die ik heb over wat een teamsport of een sportieve organisatie zou moeten zijn. Misschien denkt de voetbalbond dat er genoeg tijd is overgegaan, maar ik kaart nu aan dat dat niet zo is. En dat het in de spelersgroep nog steeds leeft. Er zijn heel veel spelers die op dezelfde manier als ik denken.” Casteels verliet afgelopen zomer VfL Wolfsburg en speelt inmiddels voor het Saudische Al-Qadisya.

