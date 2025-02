Ajax-duo krijgt duidelijke boodschap van Belgische bondscoach Garcia

Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van België, komt met een duidelijke boodschap voor het Ajax-duo en Jorty Mokio. Garcia werd eind januari aangesteld, als opvolger van de ontslagen Domenico Tedesco. De kersverse bondscoach van de Rode Duivels noemt de namen van de twee Ajacieden in een interview met L’Équipe over het selecteren van nieuw talent.

België maakt zich op voor play-offs tegen Oekraïne om lijfsbehoud op het hoogste niveau van de Nations League. De eerste test voor Garcia, die in een interview vertelt over de nieuwe Belgische generatie die zich aandient: “We moeten nieuwe veelbelovende jongelingen bekijken, zoals Samuel Mbangula bij Juventus, Julien Duranville bij Borussia Dortmund, Jorthy Mokio of Mika Godts bij Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Domper voor Kuijt en Beerschot: Belgische clubs zijn eruit over nieuwe opzet Pro League

Mokio (16) speelde tot nu toe acht wedstrijden voor Ajax 1 en maakte met name veel indruk tegen nota bene het Belgische Union Sint-Gillis. Godts (19) is al langer belangrijk voor de Amsterdammers. De linksbuiten is bezig aan zijn derde seizoen in de Eredivisie en speelde tot nu toe 54 wedstrijden voor de club. Daarin maakte hij acht goals en gaf hij negen assists. Beide Ajacieden werden nog niet opgeroepen voor België.

Bondscoach Garcia geeft zelf aan te weten waar hij over praat als het gaat om het begeleiden van jong talent: “Ik ben bekend met het talent dat België te bieden heeft. Zelf heb ik bijgedragen aan de doorbraak van (Eden) Hazard en (Divock) Origi bij Lille. Mijn rol is om nu al te werken aan de toekomst van het nationale team."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Godts blij voor Ajax-ploeggenoot: 'Iedereen wil dat hij scoort'

Mika Godts roemt de sfeer en de teamgeest bij Ajax, dat onder trainer Francesco Farioli inmiddels fier aan kop gaat in de Eredivisie.