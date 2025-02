Belgische analisten praten maar over één Ajax-speler: ‘Hij heeft ons vandaag wild gemaakt’

Jorthy Mokio wordt na de 0-2 overwinning van Ajax in de Europa League op Union Sint-Gillis bewierookt bij de Belgische televisie. Presentator Karl Vannieuwkerke en analisten Wesley Sonck en Gert Verheyen zijn lovend over het optreden van de zestienjarige middenvelder van Ajax.

Mokio kon donderdagavond bij Ajax rekenen op een basisplaats op het middenveld, onder meer omdat Jordan Henderson geblesseerd was. De jonge Belg beschaamde het vertrouwen van hoofdtrainer Francesco Farioli niet. Mokio heerste op het middenveld en nam in de tweede helft met een fraaie volley vanbuiten het strafschopgebied de 0-2 voor zijn rekening.

“De 0-2 wordt wordt fantastisch binnen getrapt door een zestienjarig Belgisch talent: Jorthy Mokio. Hij speelde een goede wedstrijd”, leidt Vannieuwkerke de analyse over Mokio na afloop in bij Sporza.

“Dat was goed gedaan. Ook nog eens met zijn rechter, wat niet zijn goede voet is. Het is heel goed gedaan”, vult Verheyen aan. Sonck: “Normaal neem je zo’n bal niet in één keer op de schoen, maar als de bal binnengaat, dan is het fantastisch gedaan. Ik hoorde Karl het woord ‘subtiel’ gebruiken: als je het zo bekijkt, is het subtiel gedaan.”

Vannieuwkerke vervolgt: “Zestien jaar jongens… Die wordt over twee weken 17…” Verheyen: “Hij heeft goed gespeeld. Hij werd gaandeweg ook beter en beter.” Vannieuwkerke bekent dat Mokio de heren aan tafel aan het begin van de tweede helft ‘een beetje wild maakte’. “Hij heeft snelle voetjes. Hij is niet alleen groot, maar hij heeft ook snelle voetjes.” Sonck: “En dat op dat veld…”

“Het wordt interessant om zijn ontwikkeling te gaan volgen”, valt Verheyen weer in. “Dit vraagt om een vervolg. Een snel vervolg. Dit vraagt om direct meer basisplaatsen in plaats van maandenlang korte invalbeurten.”

