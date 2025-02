Opmerkelijk commentaar op Belgische tv na prachtgoal van Jorthy Mokio

Jorthy Mokio zette Ajax donderdagavond met een wonderschoon doelpunt op een 0-2 voorsprong tegen Union Sint-Gillis. Het commentaar van de Belgische verslaggever Peter Vandenbempt dat daarbij klonk, was enigszins opmerkelijk.

Mokio bekroonde een sterke wedstrijd twintig minuten voor tijd met een fraai doelpunt. De zestienjarige middenvelder uit België nam een afvallende bal na een hoekschop in één keer op de voet en scoorde uiteindelijk beheerst vanbuiten het strafschopgebied.

Het doelpunt van Mokio zorgde voor vreugde bij Ajax én Vandenbempt, die op de Belgische zender Sporza het commentaar van de wedstrijd verzorgde. “Oeh la la la la la! Daar is de goal van onze landgenoot! Met zijn rechter ook nog, zeg! Na 25 minuten in de tweede helft is het 0-2 voor Ajax en wordt Union hier geveld door een Belg! Ja, en of hij er blij mee is!”, klonk het enthousiaste commentaar van Vandenbempt. “Een reuzekers op toch al een fraaie taart, als u het mij vraagt, voor onze zestienjarige landgenoot.”

Mokio werd geboren in Gent en is jeugdinternational van België. Hij werd in 2024 door Ajax weggeplukt uit de jeugdopleiding van KAA Gent en speelt tegen Union Sint-Gillis pas zijn vijfde duel dit seizoen in de hoofdmacht van Ajax.

