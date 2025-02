'Voormalig publiekslieveling van Ajax komende zomer transfervrij op te pikken'

vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Olympique Lyon, meldt het Franse Le Progrés. De 32-jarige Argentijnse linkervleugelverdediger beschikt in Frankrijk over een aflopend contract en is niet voornemens om deze te verlengen. Naar verluidt is Tagliafico niet langer tevreden bij de Franse grootmacht.

Tagliafico verruilde in de zomer van 2022 Ajax voor het Franse Olympique Lyon. In Frankrijk heeft de linksback zich ontpopt tot een vaste waarde. Dit seizoen is de Argentijn ook basisspeler en kwam hij in negentien wedstrijden tot drie doelpunten en één assist. Desondanks is Tagliafico, die beschikt over een aflopend contract, niet tevreden bij Olympique Lyon.

De 67-voudig Argentijns international is niet voornemens om zijn aflopende verbintenis bij Les Gones te verlengen. Volgens Le Progrés liggen daarvoor twee hoofdredenen aan ten grondslag. Zo voelt Tagliafico zich niet veilig in de stad Lyon. Daarnaast speelt het recente ontslag van Pierre Sage als hoofdtrainer van Olympique Lyon hierbij een grote rol. De Franse oefenmeester werd twee geleden door de club op straat gezet.

Olympique Lyon staat er financieel allerminst florissant voor en bovendien geldt Tagliaficio als een van de grootverdieners van de Franse club. Het i de bedoeling dat de Argentijn het seizoen afmaakt in Frankrijk, waarna hij transfervrij zal vertrekken bij de club die momenteel zesde staat in de Franse Ligue 1.

Tagliafico meermaals gelinkt aan Ajax

In het verleden is Tagliafico al meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Ook zouden er diverse Italiaanse clubs en een club uit zijn geboorteland wel oren hebben naar de vleugelverdediger. Gezien de financiële situatie van Ajax zou een transfervrije status van Tagliafico een mogelijke terugkomen moeten vereenvoudigen. Bovendien lijken de Amsterdammers in de zomer op zoek te moeten naar een nieuwe linksback, aangezien Jorrel Hato bezig is aan zijn laatste maanden in de Johan Cruijff ArenA.

Tagliafico speelde van januari 2018 tot medio 2022 liefst 169 wedstrijden voor Ajax. Daarin was de linkervleugelverdediger goed voor zestien treffers en 23 assists. In de Johan Cruijff ArenA ontpopte de Argentijn zich vanwege zich tot een publiekslieveling. Tagliafico wist driemaal beslag te leggen op de landstitel met Ajax en won tweemaal de TOTO KNVB Beker.

