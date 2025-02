Ajax en Bounida op haar na rond over nieuwe verbintenis: contractduur bekend

Het is de bedoeling dat snel zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Ajax zet, meldt Voetbal International. Volgens het weekblad zijn beide partijen elkaar inmiddels genaderd, waardoor de Amsterdammers het achttienjarige talent tóch binnenboord weten te houden.

Ajax probeert al langer om het aflopende contract van Bounida te verlengen, maar slaagde daar vooralsnog niet in. Het gat tussen vraag en aanbod leek in eerste instantie te groot, maar nu lijken beide partijen dichterbij elkaar te zijn gekomen. VI schrijft dat de Amsterdamse clubs Bounida een sportief plan heeft voorgeschoteld waar hij wel oren naar heeft.

Het zou nu nog gaan om de puntjes op de i, meldt VI. Zo wil Ajax Bounida het liefst langdurig vastleggen, maar is het de verwachting dat het jonge talent voor in ieder geval drie jaar bijtekent. Wel wordt er nog gesproken over details, zoals een mogelijk extra optiejaar.

Bounida beschikt bij Ajax over een aflopend contract en stond ook in de belangstelling van diverse andere clubs. Er wordt dan ook gesteld dat de Belgisch-Marokkaanse voetballer voor het grote geld had kunnen kiezen. "Het stemt Ajax daarom dan ook meer dan tevreden dat hij dat niet gedaan heeft en voor het sportieve plan kiest", klinkt het.

De achttienjarige aanvallende middenvelder maakt zijn minuten vooralsnog in Jong Ajax, waar hij dit seizoen zeven wedstrijden voor speelde. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en één assist. De voorbije weken zit de jongeling ook steeds vaker bij de wedstrijdselectie van trainer Francesco Farioli. Het is de bedoeling dat Bounida in de voorbereiding op volgend seizoen aansluit bij Ajax 1.

Musampa lyrisch over Bounida

Kiki Musumpa, die als assistent-trainer van Ajax Onder 19 nauw samenwerkt met Bounida, vindt de jongeling 'exceptioneel'. "Hij heeft eigenlijk al het voetbalvermogen dat je wilt zien. Hij is vast aan de bal, passeert heel makkelijk, is tweebenig, weet zich met zijn techniek uit de kleine ruimtes te spelen én heeft een traptechniek waar je u tegen zegt. Ik vind het echt een uitzonderlijk talent”

