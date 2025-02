'Ajax biedt vierjarig contract aan Dusan Tadic, die duidelijke wens uitspreekt'

heeft de intentie om zijn aflopende contract bij Fenerbahçe te verlengen. Mochten beide partijen toch geen akkoord bereiken, dan ligt er volgens journalist Yagiz Sabuncuoglu een meerjarig contract klaar bij Ajax.

Tadic stapte in de zomer van 2023 transfervrij over van Ajax naar Fenerbahçe. Hij speelde sindsdien 90 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 31 assists. De Servische aanvaller heeft vrijwel altijd een basisplaats in de ploeg van José Mourinho en voelt zich gelukkig in Istanbul. Hij staat daarom open voor een nieuw contract, maar zou met een terugkeer naar Ajax een optie achter de hand hebben.

"Tadic wacht op Fenerbahçe. Als Fenerbahçe hem een contract aanbiedt, blijft hij", verzekert journalist Sabuncuoglu bij Sports Digitale. "Zo niet, dan ligt een contract van Ajax voor twee jaar met de optie voor twee extra jaren op tafel."

In de winterse transferperiode werd Tadic al in verband gebracht met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract, onder wie Tadic, slechts onder één voorwaarde mogen blijven: mits het kampioenschap binnengehaald wordt. Als Fener de titel pakt, is de club bereid om met spelers die een contractverlenging willen in gesprek te gaan. Zo niet, dan zou iedereen met een aflopende verbintenis mogen vertrekken.

Op dit moment is Galatasaray de grote favoriet voor de landstitel in Turkije. Cim Bom heeft nog geen wedstrijd verloren: van de 21 werden er 18 gewonnen en 3 gelijkgespeeld. Met drie punten voorsprong op nummer twee Fenerbahçe én een wedstrijd meer gespeeld, heeft Galatasaray duidelijk de beste papieren. Een transfervrij vertrek van Tadic valt zodoende niet uit te sluiten.

Fors salaris Tadic

Mocht de routinier oren hebben naar een terugkeer bij Ajax, zal hij vermoedelijk wel genoegen moeten nemen met een lager salaris. Bij zijn komst in de zomer van 2023 maakte Fenerbahçe bekend dat Tadic een jaarsalaris van 4,2 miljoen euro verdient.

Moet Ajax zich inspannen voor de terugkeer van Dusan Tadic als speler? Laden... 51.8% Ja 48.2% Nee 1352 stemmen

