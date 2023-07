Dusan Tadic gaat in twee jaar tijd héél veel geld verdienen bij Fenerbahçe

Dusan Tadic gaat bij Fenerbahçe een salaris van 4,2 miljoen euro per seizoen verdienen, zo maakt de club bekend in een statement aan de beurs. Aangezien de van Ajax overgekomen aanvaller voor twee seizoenen heeft getekend, kan hij dus een bedrag van 8,4 miljoen euro tegemoetzien.

"Een akkoord is bereikt over de komst van Dusan Tadic. De speler zal 4,2 miljoen euro per jaar verdienen in de seizoenen 2023/24 en 2024/25", zo luidt het statement van Fenerbahçe. Tadic gaat met rugnummer 10 spelen in de Süper Lig.

Volgens de Turkse journalist Arda Birben bestaat het salaris deels uit een tekenbonus van 2,4 miljoen euro. Die bonus zou verspreid over twee jaar betaald worden. In beide seizoenen krijgt Tadic een basissalaris van 3 miljoen euro en een bedrag van 1,2 miljoen euro aan tekengeld, zo klinkt het. Per seizoen komt zijn inkomen dus neer op 4,2 miljoen euro.

Fenerbahce plaatste zondagavond op sociale media een filmpje waarin Tadic wordt gepresenteerd. Op de achtergrond is het populaire liedje onder de Ajax-supporters 'Tadic on fire' duidelijk te horen. Ook met de hashtag onder de post wordt naar dat nummer verwezen.