KKD maakt zich op voor zinderende ontknoping: strijd om promotie mogelijk pas op slotdag beslist

Met nog zes speelronden in de Keuken Kampioen Divisie te gaan, ligt de strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie nog helemaal open. Koploper Willem II heeft weliswaar de beste papieren om komende zomer terug te keren op het hoogste niveau, maar treft de komende anderhalve maand nog twee topploegen. Achter de Tilburgers strijden de nummers twee, Roda JC, en drie, FC Groningen om de tweede rechtstreekse promotieplaats, al zullen beide clubs stiekem de hoop op de titel nog niet helemaal hebben opgegeven. Dit is het resterende programma van de top-drie, die mogelijk een zinderende ontknoping in de laatste speelronde tegemoet gaat.

Willem II

De koploper uit Tilburg verdedigt in de laatste zes wedstrijden een voorsprong van vijf punten op de eerste achtervolger, Roda. Voor de Tricolores staan echter nog twee wedstrijden met hoog geklasseerde ploegen op het programma, te beginnen op 26 april. Die dag wacht de ploeg van trainer Peter Maes een thuisduel met FC Groningen, dat eerder dit seizoen in de KNVB Beker al met 1-3 zegevierde in het Koning Willem II Stadion, al hield Maes toen een aantal basiskrachten op de bank. Een week later, op 3 mei, wacht het uitduel bij de verrassende nummer vier van de ranglijst, FC Dordrecht. Mocht de titelstrijd dan nog niet beslist zijn, dan kunnen de Tilburgers het karwei op de slotdag in eigen huis klaren tegen Telstar.

Resterend programma Willem II

Artikel gaat verder onder video

Maandag 8 april: Jong FC Utrecht (uit)

Vrijdag 12 april: Jong AZ (thuis)

Zaterdag 20 april: MVV (uit)

Vrijdag 26 april: FC Groningen (thuis)

Vrijdag 3 mei: FC Dordrecht (uit)

Vrijdag 10 mei: Telstar (thuis)

Roda JC

Het goede nieuws voor Roda is dat de club de promotiekansen nog volledig in eigen hand heeft. De ploeg van trainer Bas Sibum, die dit seizoen debuteert in het betaald voetbal, heeft immers een punt meer dan de nummer drie, FC Groningen. Mochten beide ploegen de komende weken gelijke tred houden op de ranglijst, dan lonkt een heerlijke ontknoping op de laatste speeldag, als de nummer twee en drie het tegen elkaar opnemen in de Euroborg.

Resterend programma Roda JC

Zondag 7 april: VVV-Venlo (thuis)

Vrijdag 12 april: TOP Oss (uit)

Vrijdag 19 april: De Graafschap (thuis)

Vrijdag 26 april: Jong Ajax (uit)

Vrijdag 3 mei: SC Cambuur (thuis)

Vrijdag 10 mei: FC Groningen (uit)

FC Groningen

Het in blakende vorm verkerende FC Groningen van trainer Dick Lukkien verzekerde zich afgelopen weekend al van het winnen van de derde periode in de KKD, maar wilde dat nauwelijks vieren. Het doel is immers minimaal tweede te worden, en dus niet afhankelijk te zijn van de play-offs om een jaar na de rampzalige degradatie terug te keren in de Eredivisie. Als de Trots van het Noorden de laatste zes duels in winst omzet, dan is die opzet sowieso geslaagd.

Resterend programma FC Groningen

Zondag 7 april: NAC Breda (thuis)

Zondag 14 april: VVV-Venlo (uit)

Zaterdag 20 april: SC Cambuur (thuis)

Vrijdag 26 april: Willem II (uit)

Vrijdag 3 mei: Telstar (uit)

Vrijdag 10 mei: Roda JC (thuis)

Achtervolgers

Daarmee zijn we er nog niet helemaal, want achter de top-drie zijn er nog vier clubs die rekenkundig gezien nog meedoen om rechtstreekse promotie. Nummer vier FC Dordrecht staat nu zeven punten achter op de tweede plaats van Roda. Daarachter zijn de nummers vijf en zes, ADO Den Haag en De Graafschap, met negen punten minder dan de Limburgers, op papier ook nog niet kansloos voor het Eredivisie-ticket. Dat geldt zelfs ook nog voor de nummer zeven, NAC Breda. De Brabanders hebben echter niets minder dan een godswonder nodig om het gat van vijftien punten met Roda te dichten én de tussenliggende ploegen voor te blijven, waardoor deelname aan de play-offs het maximaal haalbare lijkt.

Check hier de huidige stand in de Keuken Kampioen Divisie, hier vind je het volledige speelschema van de laatste zes speelronden.

Welke club zie jij de titel pakken in de Keuken Kampioen Divisie? Laden... 53.6% Willem II 15% Roda JC 31.4% FC Groningen 741 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote ergernis over KKD-topper ADO - Groningen: 'Het is gewoon potsierlijk'

De Volkskrant-journalist Willem Vissers steekt zijn ergernis over de stillegging van ADO Den Haag - FC Groningen niet onder stoelen of banken.