Rol Kevin van Veen bij FC Groningen volledig uitgespeeld: 'Hij past niet meer in de plannen'

De rol van (33) bij promovendus FC Groningen is volledig uitgespeeld. De spits komt niet meer in aanmerking voor speelminuten in de eerste selectie van trainer Dick Lukkien, bevestigt de club tegenover ESPN. Van Veen, een jaar geleden nog met veel bombarie binnengehaald, traint voorlopig mee met de beloften.

In het seizoen 2022/23 eindigde Van Veen nog als vice-topscorer van de Schotse Premier League, door namens het bescheiden Motherwell FC liefst liefst 20 keer te scoren. De geboren Brabander verkaste vervolgens enigszins verrassend naar FC Groningen, dat ruim een half miljoen euro neertelde voor de spits waarmee de club een jaar na de pijnlijke degradatie hoopte terug te keren in de Eredivisie. Van Veen voerde de hooggespannen verwachtingen zelf op door de fans voorafgaand aan het seizoen niet minder dan 30 doelpunten te beloven, een uitspraak die hem nog lang bleef achtervolgen.

De opzet van de club lukte namelijk, maar het aandeel dat Van Veen in het behalen van de tweede plaats had, was miniem. Voor de winterstop verloor hij zijn basisplaats toen Lukkien na een matige serie besloot het roer om te gooien en te kiezen voor eigen jeugd als Romano Postema en Thom van Bergen, waarna het elftal plotseling begon te draaien als een tierelier. In de winterstop keerde Van Veen, die in veertien wedstrijden vijf keer scoorde namens De Trots van het Noorden, op huurbasis terug in Schotland. Voor Kilmarnock FC kwam de spits echter niet één keer tot scoren, waardoor hij deze zomer terugkeerde in Groningen, waar hij nog vastligt tot medio 2026.

Op speelminuten hoeft Van Veen echter niet meer te rekenen: de spits 'past niet meer in de plannen van de club', zo schrijft ESPN. Technisch manager Art Langeler van FC Groningen bevestigt tegenover de betaalzender dat Van Veen mag uitzien naar een nieuwe werkgever en dat hij in afwachting van een transfer mee zal trainen met de beloftenploeg. Op dit moment zou er echter geen sprake zijn van concrete interesse in de Brabander.