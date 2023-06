Nieuwe Groningen-spits Van Veen bluft met behoorlijke doelstelling: 'Voor minder goals doe ik het niet'

Kevin van Veen werd dinsdagavond gepresenteerd als nieuwe spits van FC Groningen. De aanvaller, die afgelopen seizoen dé sensatie was van de Schotse competitie, komt met behoorlijk wat bravoure richting de naar de Keuken Kampioen Divisie gedegradeerde club. In een uitgebreid interview met het Dagblad van het Noorden durft Van Veen zich zelfs al aan een ambitieuze doelstelling te wagen.

De inmiddels 32-jarige aanvaller speelde op twintigjarige leeftijd bij TOP Oss en maakte toen zestien doelpunten vóór de winterstop. Die aantallen gaat Van Veen volgens eigen zeggen verbreken aan het einde van het komende seizoen. “Maak er maar dertig van. Dertig plus. Voor minder doe ik het”, zegt de spits, die vorig jaar 29 goals maakte bij het Schotse Motherwell FC.

Aan zelfvertrouwen dus geen gebrek bij Van Veen. “Ik zeg gewoon wat ik denk, ik geef nergens om. In Engeland heb ik mediatraining gehad, maar ik blijf gewoon wie ik ben”, begint de Brabander. “Bij Motherwell heb ik vorig seizoen de dertig toch ook bijna aangetikt? Toen stonden we vaak met tien man in ons eigen strafschopgebied”, gaat hij verder.

“Waarom zou het dan bij Groningen in de eerste divisie niet kunnen? Wij moeten volgend seizoen kwalitatief gewoon elk team omver lopen.” In Schotland stond Van Veen bekend als een links- en rechtsbenige aanvaller die kopsterk is en óók nog eens een vrije trap of strafschop kan binnenschieten. De spits komt naar verluidt over voor zo’n zes ton, terwijl hij een stevig salaris gaat verdienen bij de noordelingen.