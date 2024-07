PSV en Willem II gaan geldsom ontvangen na transfer Lammers

PSV verdient een opleidingsvergoeding aan , die vrijdagavond voor FC Twente heeft getekend. De spits speelde in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, maar brak daar nooit helemaal door.

In de jeugdelftallen van PSV scoorde Lammers veelvuldig en ook tijdens een verhuurperiode aan sc Heerenveen wist hij het net meermaals te vinden. In de hoofdmacht van PSV lukte het echter niet. Op basis van zijn periode bij Heerenveen (zestien doelpunten en vijf assists in 31 wedstrijden), werd de spits aan Atalanta Bergamo verkocht.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad krijgt de kampioen van vorig seizoen nog 100.000 euro op de rekening geschreven door de transfer naar FC Twente, op basis van een opleidingsclausule. Willem II, waar Lammers nog eerder in de jeugd voetbalde, ontvangt 10.000 euro.

PSV ontvangt nog ongeveer 100.000 euro voor het opleiden van Sam Lammers, vanwege zijn transfer van Rangers FC naar FC Twente. Ook Willem II mag nog een factuur sturen en heeft recht op ruim 10.000 euro (0,5% van de som).

En verder: een slimme zet van FC Twente, zou je zeggen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 26, 2024

