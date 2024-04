Van der Vaart neemt bij Studio Voetbal afstand van uitspraak Van Basten: 'Ik ben het ermee oneens'

Rafael van der Vaart hoort te weinig lof voor de trainer van PSV, Peter Bosz. De Eindhovenaren worden binnenkort hoogstwaarschijnlijk kampioen, spelen mooi voetbal en verliezen heel weinig, zo stelt de oud-Ajacied.

Tijdens Studio Voetbal breekt Van der Vaart een lans voor de coach Bosz, die met PSV een droomseizoen doormaakt. "Ik heb wel een beetje het gevoel dat we onderschatten hoe goede trainer dat is. Het is sowieso een trainer naar mijn hart, die eigenlijk zegt: "Mensen komen naar het stadion om vermaakt te worden. Ik wil niet kampioen worden, ik wil de mensen vermaken." Daar hou ik van, ik ben een romanticus. Anderen zeggen: het gaat om prijzen. Hij heeft nu een prijs met mooi voetbal.” De landstitel kan PSV namelijk eigenlijk niet meer ontgaan.

Artikel gaat verder onder video

De analist vindt dat Bosz te vaak te negatief beoordeeld wordt. “In Nederland krijgt hij vaak kritiek, dan denk ik: hmm, ben ik het niet helemaal mee eens. Bij Van Basten zit ik vaak bij Rondo. Dan zegt hij: “Feyenoord speelt het allerbeste voetbal.” Maar Bosz wordt bijna ongeslagen kampioen. Waanzinnige trainer. Hij komt bij PSV en zet echt wat neer.”

Van der Vaart blikte ook nog even terug op de grootste uitoverwinning van PSV in de Eredivisie, de 0-8 tegen sc Heerenveen van afgelopen donderdag. “Tuurlijk kan je zeggen: sc Heerenveen was niet best, maar dat is geen misselijke ploeg. Als zij (PSV, red.) aan de bal zo sterk zijn, dan kan dit zomaar gebeuren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van een basisspeler te verlengen.