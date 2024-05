Verweij onthult: Telegraaf heeft brief in handen met opvallende eis rondom Sven Mislintat

De Telegraaf heeft een brief in handen van een aantal bezorgde aandeelhouders van Ajax, die eisen dat er een aanvullend onderzoek naar het KPMG-rapport rondom Sven Mislintat wordt gedaan. Aandeelhouder-Supporters, de naam van de aandeelhoudersgroep, willen ook dat de transfers uit de zomer van 2022 worden onderzocht.

De Aandeelhouder-Supporters zijn goed voor vierhonderdduizend aandelen, en zien de Amsterdamse crisis met lede ogen aan. Dat blijkt uit een verstuurde brief van advocaat Jaron van Bekkum, die in bezit is van De Telegraaf. Het schrijven bevat twintig pagina’s en met 65 vragen aan de directie van de raad van commissarissen van Ajax.

De aandeelhoudersgroep wil een aanvullend onderzoek naar de periode onder de inmiddels ontslagen technisch directeur Mislintat. Vraag 27 tot 59 zouden gaan over het onderzoek van KPMG naar de mogelijke belangenverstrengeling van de Duitser rondom transfers. Aandeelhouder-Supporters wil dat het hele rapport geopenbaard wordt en zetten massaal vraagtekens achter het feit dat voormalig rvc-voorzitter Pier Eringa niet is betrokken bij het onderzoek.

Ook willen de aandeelhoudersgroep dat de transfers in de zomer van 2022 onderzocht worden. In die tijd was Mislintat niet eens werkzaam in de Johan Cruijff ArenA. “Navraag bij voormalige commissarissen heeft geleerd dat in het verleden het interne governance proces betreffende transfers binnen Ajax wel nauwgezet door de raad van commissarissen werd gevolgd. Kunt u toelichten hoe lang al van het interne governance proces wordt afgeweken? Deelt de Raad van Commissarissen de visie van de Aandeelhouder-Supporters dat het voor het verkrijgen van transparantie goed zijn om ook de transfers van de zomer van 2022 te onderzoeken, inclusief het interne governance proces daarbij?”, valt er te lezen in de brief.

