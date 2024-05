Eén grote afwezige op afscheidsreceptie Edwin van der Sar bij Ajax

Ajax heeft deze week een afscheidsreceptie gehouden voor Edwin van der Sar, die in mei vorig jaar vertrok als algemeen directeur. Zaakwaarnemer Rob Jansen was daarbij aanwezig, en vertelt in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat Van der Sars oud-collega Marc Overmars niet tot de genodigden behoorde.

Van der Sar werd na het einde van zijn imposante loopbaan als keeper intern bij Ajax klaargestoomd voor het algemeen directeurschap, dat hij in november 2016 aanvaardde. Onder leiding van de vroegere doelman en zijn oud-ploeggenoot Overmars, die dienstdeed als directeur voetbalzaken, werden de Amsterdammers onder meer drie keer landskampioen (vier keer als de niet vergeven titel van het coronajaar 2020 wordt meegeteld) en bereikte de club onder trainer Peter Bosz de finale van de Europa League in 2017. Twee jaar later volgde vermoedelijk hét hoogtepunt, toen de Nederlandse recordkampioen onder leiding van Erik ten Hag op een haar na kwalificatie voor de finale van de Champions League misliep.

Daarna werd de neergang echter ingezet. In februari 2022 moest Overmars het veld ruimen toen aan het licht kwam dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting meerdere vrouwelijke collega's. Vier maanden later trok Ten Hag de deur achter zich dicht om zijn trainersloopbaan te vervolgen bij Manchester United. Zijn voormalig assistent Alfred Schreuder kwam hem aflossen in Amsterdam, maar dat werd geen succes. In mei kondigde Van der Sar aan per 1 juni op te stappen.

Drie maanden later werd de voetbalwereld opgeschrikt door het nieuws dat de oud-keeper, tijdens zijn vakantie in Kroatië, was getroffen door een hersenbloeding. De inmiddels 53-jarige oud-bestuurder wist daar echter goed van te herstellen. Ajax achtte het nu tijd voor een officieel afscheid, zo vertelt Jansen in bovengenoemde podcast. "Het was heel bijzonder, ik vond het wel heel mooi. Menno Geelen, die nu (interim, red.)algemeen directeur is, had tóch een afscheid van het personeel met Edwin gedaan." Tot de aanwezigen behoorden vertegenwoordigers van Feyenoord en PSV, Van der Sar was zelf 'ontroerd', vertelt Jansen. "Hij had een hele mooie speech op het einde, hoe hij de club miste."

Wim Kieft wil vervolgens weten of Overmars er ook was. "Nee, die was er niet", antwoordt Jansen. "Het is toch een hele essentiële vraag, want dat waren de grondleggers van het succes van Ajax?", vraagt de oud-aanvaller zich vervolgens af. Jansen bestrijdt dat: "Nee, dat was de lichting daarvoor. Dat waren Wim Jonk en Dennis Bergkamp, met Johan Cruijff."

Bekijk hieronder het hele fragment uit KieftJansenEgmondGijp waarin het afscheid van Van der Sar bij Ajax wordt besproken.

